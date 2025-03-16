ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США — Finance.ua

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ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США

Технології&Авто
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ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США
ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США, Фото: freepik
У лютому в Україні зареєстрували майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США, з яких 42% складають електромобілі.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Бензинові авто становлять 41%, гібридні — 7%, а дизельні та авто з ГБО — по 5%.

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Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому — 6 років.

Топ-5 вживаних авто зі США:

  1. Tesla Model Y — 419 од.
  2. Tesla Model 3 — 416 од.
  3. Ford Escape — 234 од.
  4. Jeep Cherokee — 187 од.
  5. Nissan Rogue — 160 од.
Нагадаємо, у лютому 2025 року українці придбали 4,488 тис. електромобілів, що на 23% більше, ніж у січні, та на 14% більше, ніж у лютому 2024 року.
Лідером серед нових електромобілів місяця став BYD Song Plus, якого було придбано 115 од.
За матеріалами:
Finance.ua
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