ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США — Finance.ua

ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США Сьогодні 10:12 — Технології&Авто

ТОП-5 найбільш популярних вживаних авто зі США, Фото: freepik

У лютому в Україні зареєстрували майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США, з яких 42% складають електромобілі.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Бензинові авто становлять 41%, гібридні — 7%, а дизельні та авто з ГБО — по 5%.

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Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому — 6 років.

Топ-5 вживаних авто зі США:

Tesla Model Y — 419 од. Tesla Model 3 — 416 од. Ford Escape — 234 од. Jeep Cherokee — 187 од. Nissan Rogue — 160 од.

Нагадаємо, у лютому 2025 року українці придбали 4,488 тис. електромобілів, що на 23% більше, ніж у січні, та на 14% більше, ніж у лютому 2024 року.

Лідером серед нових електромобілів місяця став BYD Song Plus, якого було придбано 115 од.

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