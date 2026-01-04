ЄС розширює вуглецевий податок на автомобілі: реакція Китаю 04.01.2026, 00:23 — Технології&Авто

Китай відповідає на плани Європейського Союзу поширити вуглецевий податок на автомобілі та їх комплектуючі. Міністерство комерції Китаю висловило свою позицію стосовно останніх законодавчих ініціатив та правил впровадження Механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), який повністю запрацює з 1 січня 2026 року, повідомляє CLS.

Розширення охоплення CBAM

ЄС розглядає можливість розширення охоплення CBAM з 2028 року, щоб включити вторинні продукти, які інтенсивно використовують сталь та алюміній, такі як механічне обладнання, автомобілі, деталі авто та побутова техніка. Це може збільшити вимоги до відповідності для китайських автовиробників і постачальників.

Механізм CBAM покликаний узгодити вартість вуглецю імпортованих товарів з внутрішньою системою цін на вуглець в ЄС.

Після перехідного періоду механізм рухається до фінансових коригувальних вимог, коли імпортери мають купувати сертифікати CBAM.

Запропоноване розширення стосуватиметься готових транспортних засобів та компонентів, експортованих до ЄС.

Позиція Китаю

Міністерство комерції Китаю зазначило, що встановлені значення інтенсивності викидів для китайських товарів значно перевищують середній рівень викидів у Китаї, що не враховує реальні індустріальні умови в країні. Китай відзначив, що ця ініціатива може збільшити витрати на відповідність для економік, що розвиваються, залучених до глобальних виробничих процесів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.