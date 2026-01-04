0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розширює вуглецевий податок на автомобілі: реакція Китаю

Технології&Авто
52
Китай відповідає на плани Європейського Союзу поширити вуглецевий податок на автомобілі та їх комплектуючі. Міністерство комерції Китаю висловило свою позицію стосовно останніх законодавчих ініціатив та правил впровадження Механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), який повністю запрацює з 1 січня 2026 року, повідомляє CLS.

Розширення охоплення CBAM

ЄС розглядає можливість розширення охоплення CBAM з 2028 року, щоб включити вторинні продукти, які інтенсивно використовують сталь та алюміній, такі як механічне обладнання, автомобілі, деталі авто та побутова техніка. Це може збільшити вимоги до відповідності для китайських автовиробників і постачальників.
  • Механізм CBAM покликаний узгодити вартість вуглецю імпортованих товарів з внутрішньою системою цін на вуглець в ЄС.
  • Після перехідного періоду механізм рухається до фінансових коригувальних вимог, коли імпортери мають купувати сертифікати CBAM.
  • Запропоноване розширення стосуватиметься готових транспортних засобів та компонентів, експортованих до ЄС.

Позиція Китаю

Міністерство комерції Китаю зазначило, що встановлені значення інтенсивності викидів для китайських товарів значно перевищують середній рівень викидів у Китаї, що не враховує реальні індустріальні умови в країні. Китай відзначив, що ця ініціатива може збільшити витрати на відповідність для економік, що розвиваються, залучених до глобальних виробничих процесів.
За матеріалами:
autoporady.com
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems