ТОП-5 найскладніших авто усіх часів

Автомобільна індустрія створила численні моделі, які стали взірцями інженерної складності та технологічних інновацій. Експерти склали рейтинг транспортних засобів, де конструктори вирішили впровадити максимальну кількість доступних технологій в один автомобіль.

1. Mazda 626 4WS

Система чотириколісного керування 4WS на Mazda 626 1988 року випуску включала механічні, гідравлічні та електронні компоненти одночасно. Спеціальний блок управління та датчики швидкості виконували розрахунки на основі швидкості автомобіля, а не кута повороту керма. Система забезпечувала до п’яти градусів повороту задніх коліс для покращення маневреності на низькій швидкості та стабільності на високій. На відміну від Honda Prelude того часу, система Mazda виявилася найскладнішою через поєднання різних типів компонентів.

2. Volkswagen Phaeton

Volkswagen Phaeton створювався як флагманський седан з особливими вимогами: автомобіль повинен був рухатися зі швидкістю 250 км/год протягом 24 годин підряд при зовнішній температурі 49 градусів Цельсія, підтримуючи температуру в салоні на рівні 21 градуса. Модель отримала повний привід як стандарт, двигун V8 та опційний W-12, здатний розігнати автомобіль до 299 км/год. Розробка обійшлася у 1,4 мільярда доларів на початку 2000-х років, а виробництво велося вручну на заводі Transparent Factory у Німеччині. Volkswagen отримав 100 нових патентів під час створення Phaeton.

3. Lamborghini LM 002

Lamborghini LM 002 вагою 3 076 кілограмів оснащувався атмосферним 5-літровим V12 від Countach з шістьма карбюраторами Weber, які потребували спеціального захисту для позашляхової експлуатації. Система повного приводу включала три блокувальні диференціали, що дозволяло рухатися бездоріжжям, однак автомобіль розганявся до 201 км/год на шосе. Шасі виготовлялося з трубчастої сталі та оснащувалося композитними панелями кузова. Гальмівна система передніх коліс використовувала подвійні супорти, тоді як задні колеса мали барабанні гальма.

4. Mercedes-Benz S600 (W220)

Mercedes-Benz S600 серії W220 початку 2000-х років комплектувався 5,8-літровим V12 та гідравлічною системою активного контролю кузова Active Body Control, пневматичною підвіскою Airmatic та електронно керованими адаптивними амортизаторами. Модель стала першим S-Class з повним приводом, першим автомобілем у світі з безключовим запуском та адаптивним круїз-контролем. Mercedes-Benz отримав 340 патентів під час розробки W220 S-Class, а система управління включала 40 електронних блоків, з’єднаних через три волоконно-оптичні канали.

5. Nissan GT-R

Nissan GT-R випускався протягом 18 років та отримав нову платформу з незалежною трансмісією на базі повного приводу, яка вважалася автомобільною новинкою через подвійну конфігурацію карданного валу з карбону. Система ATTESSA-ETS AWD поєднувала електронні датчики з гідравлічно керованими зчепленнями для управління розподілом крутного моменту між передньою та задньою віссю. Кут нахилу колінчастого валу змінювався точно між нулем та одним градусом під час прискорення для запобігання втрат потужності. Кузов та підвіска збиралися на спеціальному стапелі, як у гоночних автомобілів.

