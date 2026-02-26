0 800 307 555
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі

Технології&Авто
3
Tesla Model Y очолила рейтинг кросоверів
Tesla Model Y очолила рейтинг кросоверів, electro-motors.top
Попри загальне зниження продажів, Tesla Model Y зберігає першість серед кросоверів у світі.
Такі дані оприлюднила аналітична компанія Focus2Move у щорічному дослідженні.
Частка ринку Model Y становила 2,5%, хоча обсяги продажів скоротилися на 9,4% у порівнянні з 2024 роком. Експерти пояснюють успіх комбінацією:
  • великого запасу ходу;
  • високого рівня безпеки;
  • сучасних технологій;
  • стабільного інтересу до бренду Tesla, Inc.
На другому місці опинився Toyota RAV4 (2,4% ринку, падіння на 1,4%), а Honda CR-V зайняв третю сходинку завдяки надійності та практичності.
Водночас найбільший приріст показав Chevrolet Equinox — +31,5% у порівнянні з минулим роком. Популярність моделі пояснюють конкурентною ціною, просторим салоном і сучасним оснащенням.

ТОП-10 найпопулярніших SUV у світі

Загальний рейтинг виглядає так:
  1. Tesla Model Y
  2. Toyota RAV4
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. Volkswagen Tiguan
  6. Kia Sportage
  7. Honda HR-V
  8. Mazda CX-5
  9. Chevrolet Equinox
  10. Mercedes-Benz GLC
Раніше ми повідомляли, що експерти називали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу. На їхню думку, це одні з найкращих моделей у своїх сегментах.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоКросовер
