ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі
Попри загальне зниження продажів, Tesla Model Y зберігає першість серед кросоверів у світі.
Такі дані оприлюднила аналітична компанія Focus2Move у щорічному дослідженні.
Частка ринку Model Y становила 2,5%, хоча обсяги продажів скоротилися на 9,4% у порівнянні з 2024 роком. Експерти пояснюють успіх комбінацією:
- великого запасу ходу;
- високого рівня безпеки;
- сучасних технологій;
- стабільного інтересу до бренду Tesla, Inc.
На другому місці опинився Toyota RAV4 (2,4% ринку, падіння на 1,4%), а Honda CR-V зайняв третю сходинку завдяки надійності та практичності.
Водночас найбільший приріст показав Chevrolet Equinox — +31,5% у порівнянні з минулим роком. Популярність моделі пояснюють конкурентною ціною, просторим салоном і сучасним оснащенням.
ТОП-10 найпопулярніших SUV у світі
Загальний рейтинг виглядає так:
- Tesla Model Y
- Toyota RAV4
- Honda CR-V
- Hyundai Tucson
- Volkswagen Tiguan
- Kia Sportage
- Honda HR-V
- Mazda CX-5
- Chevrolet Equinox
- Mercedes-Benz GLC
Раніше ми повідомляли, що експерти називали 4 кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу. На їхню думку, це одні з найкращих моделей у своїх сегментах.
