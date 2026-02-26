ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Tesla Model Y очолила рейтинг кросоверів, electro-motors.top

Попри загальне зниження продажів, Tesla Model Y зберігає першість серед кросоверів у світі.

Такі дані оприлюднила аналітична компанія Focus2Move у щорічному дослідженні.

Частка ринку Model Y становила 2,5%, хоча обсяги продажів скоротилися на 9,4% у порівнянні з 2024 роком. Експерти пояснюють успіх комбінацією:

великого запасу ходу;

високого рівня безпеки;

сучасних технологій;

стабільного інтересу до бренду Tesla, Inc.

На другому місці опинився Toyota RAV4 (2,4% ринку, падіння на 1,4%), а Honda CR-V зайняв третю сходинку завдяки надійності та практичності.

Водночас найбільший приріст показав Chevrolet Equinox — +31,5% у порівнянні з минулим роком. Популярність моделі пояснюють конкурентною ціною, просторим салоном і сучасним оснащенням.

ТОП-10 найпопулярніших SUV у світі

Загальний рейтинг виглядає так:

Tesla Model Y Toyota RAV4 Honda CR-V Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan Kia Sportage Honda HR-V Mazda CX-5 Chevrolet Equinox Mercedes-Benz GLC

