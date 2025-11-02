Toyota презентувала спортивну Camry GT-S (фото) Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

Toyota презентувала спортивну Camry GT-S (фото), Фото: Toyota

На виставці SEMA Show 2025 у Лас-Вегасі японський бренд Toyota представив Camry GT-S Concept — спортивну інтерпретацію популярного седана, яка поєднує у собі стиль треку, реальні характеристики та досяжну практичність.

Про це пишуть в Autoevolution.

Новий рівень для знайомої Camry

Побудована на базі Camry XSE AWD Hybrid 2025 року, ця концепція не намагається бути «одноразовим шоу-каром».

Toyota пішла іншим шляхом — показала, якою може бути Camry, якщо додати їй більше драйву та характеру.

Фото: Toyota

Під капотом — знайома 2,5-літрова гібридна установка потужністю 232 к.с., яка працює з повним приводом.

Це той самий агрегат, що й у серійній моделі, тому Camry GT-S залишається близькою до реальності — без надмірного тюнінгу.

Фото: Toyota

«Camry GT-S — це дослідження спортивних амбіцій седана, створене з натхненням від автоспорту», — каже Кевін Хантер, виконавчий директор з дизайну Toyota North America.

Дизайн із натхненням треку

Візуально Camry GT-S виглядає агресивно і дорого. Команда CALTY Design з Енн-Арбора спільно з інженерами Toyota R&D розробила нові передній і задній бампери, аеродинамічні накладки та перероблену задню частину з інтегрованою вихлопною системою.

Фото: Toyota

Фарбування Inferno Flare — особливе, насичене, з ефектом металік, створює асоціації з гоночними болідами. Навіть стоячи на місці, ця Camry здається готовою до старту.

Покращене шасі та гальма

Серйозні зміни торкнулися і ходової. Концепт отримав регульовані котушки, що знизили кліренс на 38 мм, — тепер седан виглядає ще більш приземистим і впевненим у поворотах.

Фото: Toyota

Гальмівна система — восьмипоршневі передні супорти з роторами 365 мм і шестипоршневі задні з роторами 356 мм — натякає на те, що це не просто «косметичний» тюнінг.

А щоб утримати потужність на асфальті, Camry GT-S отримала 20-дюймові колеса з низькопрофільними шинами 245/35R20.

Camry, яка знову задає ритм

Camry GT-S Concept — це не просто шоу-експонат, а натяк на те, якою може стати серійна Camry майбутнього.

Стильна, збалансована, з реальними характеристиками, які можна перенести на дорогу без втрати зручності.

Фото: Toyota

Модель представлять з 4 по 7 листопада 2025 року на стенді Toyota (Центральний зал, стенд № 22200) під час SEMA Show у Лас-Вегасі, поруч із Corolla Cross Nasu Edition.

Ключові особливості Toyota Camry GT-S Concept

Потужність: 232 к.с. (235 PS)

Двигун: 2.5 Hybrid AWD

Заниження кузова: -38 мм

Гальма: 8-поршневі передні / 6-поршневі задні супорти

Колеса: 20 дюймів, шини 245/35R20

Колір: Inferno Flare

Дебют: SEMA Show 2025, Лас-Вегас

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.