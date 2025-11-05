Google інтегрував Gemini вперекладач Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

У застосунку Google Translate з’явився перемикач моделей перекладу: «Просунутий» працює на базі Gemini й точніше передає зміст, а «Швидкий» дає результат оперативніше. Оновлення розгортають поступово, спершу його помітили власники iPhone.

За даними 9to5Google, перемикач розташований під логотипом сервісу нагорі екрана. Опція «Просунутий» стоїть за замовчуванням і покликана краще розбиратися з контекстом, стилем і сталими виразами, тоді як «Швидкий» оптимізує швидкість і економію ресурсів. На старті розширений режим підтримує не всі мови й працює лише для текстових перекладів; частина користувачів Android поки не бачить новинки через поетапне розгортання.

Користувачу тепер легше обрати підхід під конкретне завдання. Для коротких фраз, оголошень чи меню зручніший «Швидкий» режим. Для великих уривків, художніх чи технічних текстів, де важлива точність і стилістика, краще перемкнутися на «Просунутий» із Gemini, навіть якщо оброблення триває трохи довше.

Інтерфейс нагадує вибір моделей у застосунку Gemini, тож логіка стала послідовною в екосистемі Google. Усередині Translate немає підказок, що «Просунутий» режим платний, однак компанія традиційно прив’язує деякі потужні можливості до підписок, тож умови можуть змінюватися під час ширшого релізу.

Компанія вже пояснювала стрибок якості перекладів інтеграцією сімейства моделей Gemini: поліпшено роботу з контекстом, зросла точність, розвиваються мультимодальні можливості та синтез мовлення. На iOS нещодавно з’явилися ярлики в Control Center для швидкого доступу до камери-перекладача, диктування й режиму «Розмова», а новий перемикач моделей логічно продовжує цю лінійку оновлень.

Очікування для української аудиторії пов’язані передусім із якіснішими перекладами у «складних» мовних парах, де буквальний дослівний підхід часто ламає сенс. Підтримка мов у «Просунутому» режимі зазвичай розширюється хвилями, отже точність перекладів має зростати в міру розгортання функції на більшій кількості пристроїв і мовних комбінацій.

