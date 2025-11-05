Штрафні бали для водіїв: які ризики несе система Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

В Україні готують до запуску систему штрафних балів — механізм, який працює в багатьох європейських країнах. Його суть у тому, що за певні порушення водію не просто виписують штраф, а ще й нараховують бали. Коли їх стає занадто багато — водії отримують певні обмеження: від необхідності повторного навчання до тимчасового позбавлення права керування.

На папері така система має зменшити кількість порушень і змусити водіїв їздити обережніше. Але її впровадження неминуче зіткнеться з низкою викликів: від технічних нюансів до питання довіри до державних інституцій.

Можливі ризики

Запуск штрафних балів — це не лише про новий функціонал у базі МВС. Це тест на прозорість і передбачуваність державних рішень.

Найсерйознішим викликом є усунення суб’єктивності. Адже якщо система дозволятиме втручання «вручну» або працюватиме вибірково — вона втратить сенс. Тому важливо забезпечити повністю автоматичний облік та можливість водія самостійно перевірити історію своїх порушень.

Так, наразі діє не одна схема, якадозволяє водіям уникати штрафів:

автомобілі, оформлені на підставних осіб,

машини-«двійники»,

спецномери, які не відображаються в базах.

Щоб зупинити ці практики, система має ідентифікувати не просто власника авто, а реального водія. Це зменшує лазівки, але вимагатиме нових інструментів контролю.

Інформаційна кампанія

Якщо людям не пояснити, чому це робиться і як це працює, нововведення ризикує стати сприйнятим як ще один «інструмент покарання». Тож тут потрібні:

простий інтерфейс для перевірки балів;

зрозумілі правила нарахування;

постійна комунікація.

Тож система штрафних балів може стати послідовною та прозорою моделлю відповідальності, де кожен відчує наслідки власної поведінки на дорозі. Але все вирішить не сам закон, а його впровадження. Як і завжди в Україні, головне питання — чи буде закон працювати однаково для всіх, без винятків.

