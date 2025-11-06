0 800 307 555
укр
Microsoft запустила власну модель для генерації зображень

Технології&Авто
25
Microsoft запустила власну модель для генерації зображень
Microsoft запустила власну модель для генерації зображень
Microsoft випустила свою першу модель для генерації зображень на основі текстових підказок MAI-Image-1, яку компанія представила у жовтні 2025 року. Її можна спробувати у Bing Image Creator або Copilot Audio Expression.
Це вже третя власна модель Microsoft. У серпні 2025 року компанія випустила MAI-Voice-1 для створення природного мовлення та MAI-1-preview — свою першу текстову модель.
У Bing Image Creator модель MAI-Image-1 тепер доступна поряд із DALL‑E 3 та GPT‑4o у меню. У Copilot Audio Expression її застосовуватимуть у режимі Story Mode для візуалізації історій.
MAI-Image-1 наразі доступний у всіх країнах, які мають доступ до Bing Image Creator та Copilot Labs, включно в Україні, проте вона поки недоступна в Європейському Союзі.
Як Microsoft заявляла раніше, MAI-Image-1 «чудово справляється зі створенням фотореалістичних зображень, таких як освітлення (наприклад, відбиття світла, відблиски), пейзажі тощо». Модель також увійшла у топ-10 в категорії генерації зображень на основі тексту на LMArena.
За матеріалами:
mezha.media
