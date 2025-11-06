Microsoft запустила власну модель для генерації зображень
Microsoft випустила свою першу модель для генерації зображень на основі текстових підказок MAI-Image-1, яку компанія представила у жовтні 2025 року. Її можна спробувати у Bing Image Creator або Copilot Audio Expression.
Це вже третя власна модель Microsoft. У серпні 2025 року компанія випустила MAI-Voice-1 для створення природного мовлення та MAI-1-preview — свою першу текстову модель.
У Bing Image Creator модель MAI-Image-1 тепер доступна поряд із DALL‑E 3 та GPT‑4o у меню. У Copilot Audio Expression її застосовуватимуть у режимі Story Mode для візуалізації історій.
MAI-Image-1 has shipped 🚢 Try it now at https://t.co/24MRu9VQ0z or the Bing app, plus it'll generate custom art for your Story Mode audio at https://t.co/9hL81LTFwF— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 4, 2025
It really excels at:
-artistic lighting/photorealistic detail
-nature scenes
-food!
Drop your creations below ⤵️ pic.twitter.com/E2J20L2PpX
MAI-Image-1 наразі доступний у всіх країнах, які мають доступ до Bing Image Creator та Copilot Labs, включно в Україні, проте вона поки недоступна в Європейському Союзі.
Як Microsoft заявляла раніше, MAI-Image-1 «чудово справляється зі створенням фотореалістичних зображень, таких як освітлення (наприклад, відбиття світла, відблиски), пейзажі тощо». Модель також увійшла у топ-10 в категорії генерації зображень на основі тексту на LMArena.
