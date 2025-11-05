Через «Дію» українці відкрили, змінили або закрили понад 1,6 млн ФОП Сьогодні 21:30

Через «Дію» українці відкрили, змінили або закрили понад 1,6 млн ФОП

Українці відкрили онлайн понад 900 тисяч ФОПів від початку роботи сервісу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Послуги для фізичних осіб-підприємців реалізовані на Порталі «Дія». Тепер українці можуть відкрити власну справу, змінити дані або закрити ФОП без участі державного реєстратора, використовуючи лише онлайн-сервіс.

Скільки українців скористалися сервісом

Від початку роботи автоматизованого сервісу послугами скористалися 1 686 531 громадянин, серед них:

913 546 осіб відкрили ФОП;

362 848 внесли зміни до даних;

410 137 закрили ФОП.

Міністерство юстиції зазначає, що автоматизація цих процесів є черговим кроком до створення сучасної, прозорої та зручної системи державних сервісів для бізнесу.

«Ми продовжуємо робити державні сервіси доступними для кожного. Відкриття, внесення змін або закриття власної справи сьогодні займає лише кілька хвилин — без черг, паперів та зайвих процедур. Це приклад того, як цифрові технології вже сьогодні змінюють взаємодію громадян і держави», — зазначила заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха.

Нагадаємо, на порталі «Дія» є послуга е-Підприємець . Там можна подати заяву та отримати всі необхідні послуги для початку ведення своєї справи:

зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;

зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;

перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;

відкрити банківський рахунок;

подати вакансії до Центру зайнятості;

задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;

задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;

зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;

зареєструвати РРО;

зареєструвати ПРРО;

подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;

подати повідомлення про використання єдиного рахунку;

подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Результат надання кожної окремої послуги можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Послуги — Замовлені послуги. Також сповіщення про результат надійдуть на пошту та в особистий кабінет в розділ Зверніть увагу.

Раніше Державна податкова служба України запустила безкоштовний мобільний застосунок «Моя податкова». Це безкоштовне програмне рішення, розроблене ДПС для спрощення взаємодії громадян та підприємців з податковою службою.

Раніше Finance.ua писав, що з 1 жовтня 2025 року змінилися умови, за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець. Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

