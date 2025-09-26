З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб

З 1 жовтня 2025 року змінюються умови, за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

ФОП чи інші самозайняті особи не сплачують ЄСВ за себе, якщо одночасно виконуються дві умови:

роботодавець (у тому числі резидент Дія. Сіті) уже сплатив за них ЄСВ;

сума внеску не менша за мінімальний страховий внесок.

Якщо внесок менший за мінімальний, то ФОП чи інші самозайняті особи повинні самостійно визначати базу для нарахування та доплачувати ЄСВ:

для ФОП на єдиному податку — обов’язково;

для інших самозайнятих: обов’язково, якщо є чистий дохід за цей період; і добровільно, якщо доходу немає.

При цьому база нарахування не може перевищувати максимальну величину, встановлену законом, а сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий.

«Такі правила зроблять систему більш справедливою, не змінюючи при цьому рівня соціальної захищеності ФОП та інших самозайнятих осіб», — зазначили в ДПС.

Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників. Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:

мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;

прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.

Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував , які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.

Із 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Їх затвердив уряд постановою від 26 серпня 2025 року № 1048.

