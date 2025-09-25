0 800 307 555
ДПС запустила дашборд для моніторингу податкових надходжень

Казна та Політика
37
Державна податкова служба запускає дашборд моніторингу податкових надходжень.
Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«Наприкінці липня цього року я та керівник Центру досліджень фіскальної політики FiscalCenter Віктор Мазярчук підписали Меморандум про співпрацю. За 2 місяці вже маємо конкретний результат», — зазначила Карнаух.
За її словами, дашборд ДПС — це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату.

Що містить дашборд

У дашборді відображаються всі податки, які адмініструє ДПС — від загальних груп платежів до детальної розбивки. Інформація подана у візуальній формі:
  • загальна картина надходжень та їхня структура;
  • порівняння сплати за різні періоди (місяць, квартал, півріччя, рік);
  • аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;
  • частка будь-якого податку в загальній сумі.

Подальші вдосконалення

Структуру дашборду планують розширювати. Зокрема, разом із експертами розробляється розділ із прогнозування податкових надходжень. Він враховуватиме:
  • динаміку попередніх періодів;
  • сезонні коливання;
  • непередбачувані фактори, як-от разові великі платежі;
  • зміни у податковому законодавстві.
Нагадаємо, Державна податкова служба працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю, і увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику. Суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину — до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).
За січень — серпень 2025 року найбільші надходження до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Переробна промисловість дала 17,6% усіх податкових надходжень, а оптова і роздрібна торгівля — 16,7%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
