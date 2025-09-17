Які галузі найбільше поповнюють бюджет України у 2025 році
За січень — серпень 2025 року найбільші надходження до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Переробна промисловість дала 17,6% усіх податкових надходжень, а оптова і роздрібна торгівля — 16,7%.
Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«За 8 місяців майже 35% податкових надходжень до бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року», — зазначила Карнаух.
Хто також у топі:
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 11,6%;
- фінансова та страхова діяльність — 10%.
Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року у таких галузях:
- переробна промисловість — +32,3% (+59,9 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — +29,2% (+52,8 млрд грн);
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +29,1% (+36,5 млрд грн);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +33,1% (+20,9 млрд гривень).
Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників. Податковий консультант Олександр Зарайський порахував, які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.
Державна податкова служба затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До нього включили 7 149 суб’єктів господарювання.
