Податкова оновила перелік доброчесних платників податків

Державна податкова служба затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До нього включили 7 149 суб’єктів господарювання.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

Більше половини компаній і підприємців (3 634) перебувають у переліку ще з листопада 2024 року. Сам перелік оприлюднять 18 вересня 2025 року на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з переліку».

До списку увійшли:

6 619 юридичних осіб;

530 ФОП.

Податкові надходження

Хоча кількість учасників переліку зменшилася на 2 524 (на 26%), їхня частка в податкових надходженнях зросла. За січень-серпень 2025 року вони забезпечили 13,26% від загального обсягу платежів, або 185,22 млрд грн, що на 2,78% більше, ніж раніше.

До реалізації проєкту залучено понад 600 комплаєнс-менеджерів.

Додаткові можливості

На вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв для кожного виду економічної діяльності. А в Електронному кабінеті платники можуть перевірити власні показники відповідності для включення до переліку.

Законодавчі зміни

Проєкт закону від 7 липня 2025 року № 13455 пропонує вдосконалити порядок формування переліку. Серед ключових змін:

пом’якшення вимог щодо відсутності порушень у поданні звітності;

уточнення методики розрахунку зарплат для платників із унікальними КВЕДами;

доопрацювання показників щодо сплати податку на прибуток, ПДВ та інших зборів.

Довідка Finance.ua:

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;

якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.

