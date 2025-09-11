0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова оновила перелік доброчесних платників податків

Казна та Політика
18
Податкова оновила перелік доброчесних платників податків
Податкова оновила перелік доброчесних платників податків
Державна податкова служба затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До нього включили 7 149 суб’єктів господарювання.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
Більше половини компаній і підприємців (3 634) перебувають у переліку ще з листопада 2024 року. Сам перелік оприлюднять 18 вересня 2025 року на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з переліку».
До списку увійшли:
  • 6 619 юридичних осіб;
  • 530 ФОП.

Податкові надходження

Хоча кількість учасників переліку зменшилася на 2 524 (на 26%), їхня частка в податкових надходженнях зросла. За січень-серпень 2025 року вони забезпечили 13,26% від загального обсягу платежів, або 185,22 млрд грн, що на 2,78% більше, ніж раніше.
До реалізації проєкту залучено понад 600 комплаєнс-менеджерів.

Додаткові можливості

На вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв для кожного виду економічної діяльності. А в Електронному кабінеті платники можуть перевірити власні показники відповідності для включення до переліку.

Законодавчі зміни

Проєкт закону від 7 липня 2025 року № 13455 пропонує вдосконалити порядок формування переліку. Серед ключових змін:
  • пом’якшення вимог щодо відсутності порушень у поданні звітності;
  • уточнення методики розрахунку зарплат для платників із унікальними КВЕДами;
  • доопрацювання показників щодо сплати податку на прибуток, ПДВ та інших зборів.

Довідка Finance.ua:

  • 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;
  • якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems