НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП: покриття обов’язкових резервів

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З 28 жовтня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000237564, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 14 жовтня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 28 жовтня 2025 року він міститиме 19 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632 та новий UA4000237564.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 27 жовтня 2025 року № 392-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 28 жовтня 2025 року.

Раніше Міністерство фінансів 14 жовтня успішно провело розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши до державного бюджету 19,57 млрд грн.

Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування). Ця сума має бути сформована в середньому за період резервування.

Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

