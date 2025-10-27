Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:01 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

В останній тиждень жовтня, рух курсу валют, ймовірно, буде контрольованим, із залежностями від зовнішніх сигналів щодо монетарної політики, поведінки Національного банку та поточних надходжень валюти.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Тиждень підвищення курсу та локальних імпульсів», — зазначила вона.

За період 20−24 жовтня офіційний курс долара подорожчав на 16 копійок.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

20 жовтня — 41,7308 грн/$;

21 жовтня — 41,7565 грн/$;



22 жовтня — 41,7441 грн/$;



23 жовтня — 41,7550 грн/$;



24 жовтня — 41,8970 грн/$.



Готівковий ринок

У касах банків минулого тижня спостерігався поступовий підйом курсу долара.

У понеділок та вівторок середні значення були на одному рівні та становили 41,41/41,95 грн/$; у середу вже можна було застати перевищення позначки 42 грн/дол. — середні курси купівлі-продажу складали 41,45/42,01 грн/$; у четвер та п’ятницю тенденція продовжилася — курси коливалися в межах 41,57/42,11 грн/$ та 41,68/42,25 грн/$ відповідно.

За тиждень середня ціна купівлі зросла на 27 копійок — з 41,41 грн/дол до 41,68 грн/дол, а середня ціна продажу — на 30 копійок — з 41,95 грн/дол. до 42,25 грн/дол. Маржа між купівлею і продажем коливалася у вузькому діапазоні приблизно 0,54−0,57 грн, з незначним розширенням у середу та наприкінці тижня.

Міжбанк

Тиждень на міжбанку 20−24 жовтня показав волатильність і ослаблення гривні на фоні попиту на валюту.

Понеділок, 20 жовтня, відкривався зі значень 41,77 грн/$ і, пройшовши верхні та нижні позначки 41,81 грн/$ та 41,68 грн/$, все ж закінчився на 41,71 грн/$; вівторок відкрився на 2 копійки нижче, ніж у понеділок — 41,75 грн/$, на цій самій позначці день і закінчився, і це було майже максимальне значення дня (41,76 грн/$).

Середа почалася, як і вівторок, — на 41,75 грн/$, проте закінчилася здешевленням гривні на 9 копійок — на 41,84 грн/$. Ранок четверга, 23 жовтня, був на рівні 41,8 грн/$, та цифра зростала до обіду — котирування досягали навіть 41,93 грн/$.

Проте після прийняття рішення Нацбанком про збереження облікової ставки на рівні 15,5% котирування проходили трохи на нижчих рівнях, і день закінчився на 41,89 грн/$. П’ятниця, 24 жовтня, розпочалася зі значень 41,94 грн/$. І це був ранковий максимум тижня. Протягом дня котирування сягали 42 грн/$ ввечері, а завершився день на 42,06 грн/$. Ринок відчував тиск у бік девальвації протягом усього минулого тижня, з локальними сплесками попиту, що підштовхували котирування до позначок під 41,95−42,00 грн/$.

Рішення НБУ про збереження облікової ставки 15,5% на короткий час втримало котирування на трохи нижчих відмітках у четвер, проте не змінило загального тренду до слабкої гривні на кінець тижня.

За підсумками п`яти днів минулого тижня чисті інтервенції були помірними та склали $641,05 млн, це лише на 6% більше, ніж тижнем раніше ($602,65 млн). Тож регулятор продовжує поступово згладжувати коливання валютного ринку, не вдаючись до екстремально масштабних продажів або купівель валюти.

Прогноз курсу цього тижня

Наприкінці жовтня, ймовірно, спостерігатиметься підсилення попиту на валюту. На це впливають одночасно міжнародні сигнали про монетарну політику та локальні операції, які вплинуть на поступовий рух.

Національний банк вже традиційно коригує свою поведінку так, щоби згладжувати надто різкі рухи курсу. Це означає, що навіть за підвищеного попиту ринок має інструменти для стримування паніки й для підтримки більш прогнозованого діапазону котирувань. Через це найбільш вірогідним здається плавний, поетапний рух.

Ще один важливий чинник — обсяги валютних надходжень від торгівлі та зовнішніх партнерів. Коли надходження вчасні, вони заспокоюють ринок і дають гривні додаткову підтримку. Якщо ж частина надходжень затримується або з’являється несподіваний попит, курс відреагує.

