НБУ продовжує поступове ослаблення гривні: як змінився курс долара за тиждень

На тлі збереження валютного дефіциту Національний банк України продовжив політику ослаблення гривні та збільшення валютних інтервенцій.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти

Минулого тижня дефіцит валюти залишався значним: за чотири робочі дні він сягнув $361 млн, а за підсумками тижня міг перевищити $500 млн.

Щоб задовольнити надлишковий попит, НБУ продав із міжнародних резервів $603 млн, що на 18% менше, ніж тижнем раніше, і нижче від середнього рівня інтервенцій.

Графік: ICU

Водночас регулятор продовжив поступове ослаблення курсу. За тиждень долар подорожчав на 0,3% до 41,73 грн/$, а євро майже на 1,4% до 48,76 грн/євро.

Таблиця: ICU

Оцінка аналітиків

За оцінкою аналітиків ICU, минулого тижня попит на валюту з боку юридичних осіб зростав, однак НБУ не поспішав активно втручатися в ринок, а натомість дозволяв курсу поступово зростати. Зменшення обсягів інтервенцій стало можливим завдяки відсутності разових закупівель валюти державним сектором.

Водночас, за даними Bloomberg, НБУ продовжує чинити опір вимогам МВФ щодо більш керованого ослаблення гривні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua із посиланням на Bloomberg писав , що НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як заходу, що може допомогти зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення бюджетних доходів, номінованих у національній валюті.

У НБУ чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадської думки, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима.

За даними НБУ, банкіри та фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар.

