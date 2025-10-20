Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:05 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

На минулому тижні офіційний рух курсу був помірним і не створював системного шоку для валютних операцій. Підвищення 15−16 жовтня носило тимчасовий характер і завершилось частковою корекцією 17 жовтня, тож короткострокові ризики залишаються контрольованими.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

13 жовтня — 41,6027 грн/$;

14 жовтня — 41,6102 грн/$;

15 жовтня — 41,7514 грн/$;

16 жовтня — 41,7607 грн/$;

16 жовтня — 41,7607 грн/$;

Готівковий ринок

Упродовж тижня курси в касах банків демонстрували помірну мінливість у вузькому діапазоні, без різких стрибків. У понеділок середні значення становили 41,26/41,80 грн/$; у вівторок спостерігався підвищений мінімум купівлі — 41,36 грн/$, а максимум продажу — 41,93 грн/$; у середу обидві ставки додали по одній копійці й коливалися навколо 41,37/41,94 грн/$; у четвер котирування трохи опустилися до 41,34/41,90 грн/$; у п’ятницю знову зафіксовано помірне підвищення до 41,40/41,93 грн/$.

Це свідчить про відносно збалансований попит і пропозицію на готівковому ринку: коливання вимірюються одиницями копійок, спред між купівлею і продажем лишається стабільним (приблизно 0,5−0,6 грн), а загальна динаміка тижня вказує на незначне ослаблення гривні — кілька копійок у бік вищих котирувань як для купівлі, так і для продажу. Загалом ринок був помірно спокійним, без фундаментальних шоків, які б спричинили суттєві зміни курсів.

Міжбанк

Тиждень міжбанку 13−17 жовтня пройшов у режимі коротких коливань зі слабкою загальною тенденцією до ослаблення гривні.

Понеділок, 13 жовтня, відкривався зі значень 41,65 грн/$, а, закінчився майже на максимумі дня ­— 41,68 грн/$; вівторок відкрився на копійку вище, ніж у понеділок — 41,66 грн/$, а закінчився теж аналогічно першому дню тижня — на максимумі дня, проте вище — 41,79 грн/$, тож за вівторок гривня втратила у ціні 13 копійок.

За середу гривня зміцнилася в ціні на 15 копійок: день стартував з 41,82 грн/$, а закінчився на 41,65 грн/$. Ранок четверга, 16 жовтня, розпочався з 41,67 грн/$, котирування досягали позначок від 41,6 грн/$ до 41,8 грн/$, а закінчився день на 41,74грн/$. П’ятниця, 17 жовтня, видалася спокійною: розпочалася зі значень 41,71 грн/$ та 41,74 грн/$ ввечері.

Тож міжбанк минулого тижня відзначився короткими флета-хвилями з найбільшим тижневим рухом у вівторок і корекцією в середині тижня. Загальна волатильність була помірною. Нетто-зміна за період — незначне ослаблення гривні, що вказує на відносну рівновагу попиту й пропозиції на міжбанку.

За підсумками тижня чисті інтервенції склали $602,65 млн — це помірний обсяг підтримки валютного ринку. Порівняно з середнім осіннім показником цього року (близько $553 млн) поточний тижневий обсяг вищий, що свідчить про те, що попит на валюту залишався помітним і регулятор продовжував втручатися для згладжування коливань. Водночас проти попереднього тижня ($734,20 млн) обсяг інтервенцій скоротився на $131,55 млн, або майже на 18%, що вказує на відчутне зниження інтенсивності інтервенцій.

Прогноз курсу цього тижня

Цього тижня можна очікувати помірної, але контрольованої волатильності на міжбанку. Можливі швидкі сплески, якщо підсилиться попит на валюту, зокрема на оплату імпорту енергоносіїв або через несподівані геополітичні події.

У Нацбанку є інструменти і резерви, які дозволяють пом’якшувати коливання — це стримує панічні рухи й звужує розкид курсу. Головний зовнішній ризик сьогодні пов’язаний з енергетикою: серйозні пошкодження інфраструктури або різкий приріст потреби в імпорті газу й палива миттєво підвищують попит на долар і можуть на короткий час штовхнути курс. Ще одним важливим фактором є надходження міжнародної допомоги і бюджетний календар; стабільні транші або разові виплати швидко знижують тиск на валюту, тож їхній графік і суми залишаються критично важливими для ринку.

Читайте також МВФ тисне на Нацбанк з вимогою девальвувати гривню — ЗМІ

На курс може вплинути перегляд облікової ставки НБУ 23 жовтня, але наскільки відчутно — залежатиме від того, яке рішення прийме НБУ. Якщо НБУ зробить невелике пом’якшення або просто підтвердить подальшу орієнтацію на пониження за умов падаючої інфляції, короткостроковий ефект на курс, швидше за все, буде помірним — тим більше, якщо паралельно надходить міжнародна допомога й резерви залишаються на високому рівні. Міжнародні резерви України зараз набагато вищі, ніж рік чи півроку тому — це дає НБУ інструмент інтервенцій, щоб згладжувати коливання курсу, якщо продаж гривні стане масовим. З іншого боку, низькі запаси газу й необхідність імпорту у зимовий період може швидко підвищити попит на валюту. У такому сценарії навіть помірне пом’якшення монетарної політики посилить тиск на гривню.

📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.