Банкіри повідомили прогноз курсу долара на найближчий рік

Банкіри повідомили прогноз курсу долара на найближчий рік

Банкіри та фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар.

Про це йдеться в опитуванні на сайті Нацбанку.

Раніше у вересні вони очікували курс 44,45 грн/долар.

Девальваційні очікування банкірів також покращилися. У жовтні вони прогнозують курс 44,94 грн/долар порівняно з 45,29 грн/долар у липні.

Населення у вересні погіршило очікування до 43,75 грн/долар порівняно з 43,73 грн/долар у серпні.

Керівники підприємств у липні чекали на курс 44,11 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з травнем (43,84 грн/долар).

Раніше Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO ) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року. Долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Довідка Finance.ua:

Завдяки політиці Нацбанку, міжнародній фінансовій підтримці та значним валютним надходженням від експорту гривня залишається відносно стабільною. Валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме. Про це розповіла фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU. Попри це, короткий період профіциту пропозиції наприкінці вересня дозволив НБУ зміцнити курс долара до менш ніж 41,3 грн. На сьогодні офіційний курс становить 41,23 грн за долар.

