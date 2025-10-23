Який нині курс у столичних обмінниках
У четверг столичні обмінники купують долар за 41,90 грн, а продають за 42,00 грн.
Про це свідчать дані Мінфіну.
Найвигідніше обміняти валюту можна на Кловській та Печерській (41,96).
Купити долари найдешевше є можливість на Деміївській (41,90) та Палаці «Україна» (41,93).
Євро в середньому обмінники купують за 48,84 грн, а продають за 49,00 грн.
Найдорожче «здати» валюту можна на Позняках, Голосіївській, Осокорках, Звіринецькій та Лук’янівській (48,90).
Придбати євро найдешевше є можливість на Площі Українських Героїв (48,923), Звіринецькій, Теремках, Осокорках та Позняках (48,95).
