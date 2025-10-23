Який нині курс у столичних обмінниках Сьогодні 18:15 — Валюта

Який нині курс у столичних обмінниках

У четверг столичні обмінники купують долар за 41,90 грн, а продають за 42,00 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Найвигідніше обміняти валюту можна на Кловській та Печерській (41,96).

Купити долари найдешевше є можливість на Деміївській (41,90) та Палаці «Україна» (41,93).

Євро в середньому обмінники купують за 48,84 грн, а продають за 49,00 грн.

Найдорожче «здати» валюту можна на Позняках, Голосіївській, Осокорках, Звіринецькій та Лук’янівській (48,90).

Придбати євро найдешевше є можливість на Площі Українських Героїв (48,923), Звіринецькій, Теремках, Осокорках та Позняках (48,95).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.