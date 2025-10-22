0 800 307 555
укр
НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% - причина

Валюта
НБУ минулого тижня скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $131,6 млн, або на 17,9% - до $602,7 млн, тоді як ослаблення гривні сповільнилося до 12,8 коп. з 37,4 коп. тижнем раніше.
Про це свідчить інформація Нацбанку.
За перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $74,2 млн з $36,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $297 млн.
В той же час на готівковому ринку, навпаки, було зафіксовано зменшення купівлі валюти населенням: з суботи по четвер негативне сальдо склало $21,3 млн проти $29,6 млн на позаминулому тижні. Купівля безготівкової валюти всі ці дні перевищувала її продаж.
Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,6027 грн/$1, за три дні послабився до 41,7607 грн/$1, але завершив тиждень на рівні.
На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію 41,7565 грн/$1 офіційного, а загальне послаблення гривні склало біля 25 коп до рівнів: купівля — біля 41,70 грн/$1, а продаж — близько 41,80 грн/$1.
Валюта
