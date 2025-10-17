Частка операцій на валютному ринку без участі НБУ становить 60% - Пишний Сьогодні 12:24 — Валюта

Частка операцій на валютному ринку без участі НБУ становить 60% - Пишний

Як повідомив Голова НБУ, на валютний ринок України повернулась сезонність, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу сформований за рахунок зростання нееластичного імпорту, тобто такого, що не вразливий до курсових коливань.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю «Forbes Україна».

Перейшовши у 2023 році на режим керованої гнучкості курсу, був знятий «турнікет для зупинки кровотечі» у вигляді фіксованого валютного курсу, і, як наслідок послідовних рішень Нацбанку, зараз в Україні немає множинності курсів.

«Ми готувалися до переходу і робили це з позиції сили. Зараз не існує такого поняття, як множинність курсів. Частка операцій на ринку без участі НБУ сягає 60% - ріст за два роки удвічі. На ринок повернулася сезонність, і що важливо — відчуття валютного ризику, який є одним зі стовпів адаптивності», — розповів Пишний.

Глава регулятора додав, що уряд продає валюту НБУ поза ринком, а інтервенції Національного банку виконують посередницьку функцію, даючи змогу рівномірно розподілити масив валюти.

«Але фундаментально курс в Україні зараз визначається саме зміною співвідношення між попитом та пропозицією валюти на ринку. Це стає дедалі сильнішим фактором ціноутворення. Завдяки керованій гнучкості курс стає поглиначем шоків та, що головне, не перетворився на їхнього генератора. Тож режим працює і точно себе не вичерпав», — наголошує Пишний.

