МВФ дав прогноз щодо курсу долара в Україні до 2030 року (інфографіка) Сьогодні 16:56 — Валюта

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO ) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

Долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Зростання економіки

МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%.

ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%,

у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Раніше фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла , що завдяки політиці Нацбанку, міжнародній фінансовій підтримці та значним валютним надходженням від експорту гривня залишається відносно стабільною. Валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме.

«Ми бачимо, що протягом останніх років долар тримається в діапазоні, який регулюється Нацбанком штучно. Така необхідність повʼязана з війною. У наступному році варто очікувати помірну девальвацію гривні. Курс коливатиметься до 48 гривень за долар», — зазначила Олена Сосєдка.

Водночас фінансові експерти розповіли, що зараз вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати її чи вкладатися у інші фінансові інструменти.

Довідка Finance.ua:

