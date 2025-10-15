0 800 307 555
укр
МВФ дав прогноз щодо курсу долара в Україні до 2030 року (інфографіка)

Валюта
186
Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.
Долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.
Зростання економіки

МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%.
  • ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%,
  • у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.
Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
Раніше фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла, що завдяки політиці Нацбанку, міжнародній фінансовій підтримці та значним валютним надходженням від експорту гривня залишається відносно стабільною. Валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме.
«Ми бачимо, що протягом останніх років долар тримається в діапазоні, який регулюється Нацбанком штучно. Така необхідність повʼязана з війною. У наступному році варто очікувати помірну девальвацію гривні. Курс коливатиметься до 48 гривень за долар», — зазначила Олена Сосєдка.
Водночас фінансові експерти розповіли, що зараз вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати її чи вкладатися у інші фінансові інструменти.

Довідка Finance.ua:

  • Чому українці знову полюбили валютну готівку, свою думку висловив експерт.
  • Жовтень традиційно є одним із найдинамічніших місяців для валютного ринку, і 2025 рік не стане винятком. На рух курсу гривні впливатиме ціла низка факторів — як внутрішніх, так і зовнішніх. Їхній вплив може проявлятися по-різному: від синергії кількох чинників до окремих точкових ефектів, залежно від економічних тенденцій та геополітичних подій. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Payment systems