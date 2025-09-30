0 800 307 555
Чому українці знову полюбили валютну готівку — думка експерта

Цього тижня із внутрішніх чинників найбільше на поведінку вітчизняного валютного ринку та курсу гривні щодо долара та євро вплинуть деякі події.
Про це пише фінансовий аналітик Олексій Козирєв у своєму прогнозі.
Збільшення обсягів купівлі валюти населенням та інтервенції Нацбанку. На початку жовтня знову відкриються щомісячні ліміти на купівлю громадянами безготівкової валюти на свої картки до 50 тисяч гривень в еквіваленті та до 200 тисяч гривень на депозити на строк від 3-х місяців.
Але загалом на ринку валютообміну спостерігатиметься цікава тенденція — на картки громадяни купуватимуть менше, а ось на готівковому ринку попит на валюту й надалі поступово зростатиме. Оскільки зараз дуже часто готівкові курси обмінників вигідніші за курси продажу валюти банками на картки, а громадяни вважають за краще брати валюту там, де дешевше.
Крім того, на початку жовтня українці отримуватимуть зарплату за вересень, і багато хто також вирішить частину цих коштів перевести у валюту. Отримають гроші і багато військовослужбовців ЗСУ, які часто також купують на ці кошти валюту.
У результаті збільшення попиту на валюту з боку населення перекриватиме Нацбанк за рахунок золотовалютних резервів: він продаватиме банкам недостатні обсяги доларів на їхню власну валютну позицію.
За оцінками Козирєва, ці операції додадуть цього тижня до сукупного попиту на міжбанку до $110 млн — 170 млн. Це не є критичним для нашого ринку, але все ж таки тиснутиме на курс. Особливо в ті дні, коли на ринок одночасно виходитимуть імпортери енергоносіїв та банки під валютні операції з населенням.
Зростання військової активності росії в Україні з масованими обстрілами нашої інфраструктури, що впливає на всі ринки країни. Це вимагає від держави та потерпілого від обстрілу бізнесу значних коштів на оперативне відновлення зруйнованих об’єктів, у тому числі на закупівлю імпортного обладнання. Особливо в енергетиці, залізничній та іншій транспортній інфраструктурі. Подібні пожежні закупівлі пошкодженого обладнання періодично суттєво збільшують попит на валюту на торгах.

Готівковий ринок

Спред за доларом та євро цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а в оптових обмінних пунктах — у межах 15−20 копійок.
Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 40,70 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,85 гривень.
Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,80 до 49,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 47,90 до 49,10 гривень.
Євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій як на міжнародному, так і українському валютному ринках.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
