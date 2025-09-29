Прогноз курсу долара на жовтень: яких змін чекати на валютному ринку Сьогодні 08:02 — Валюта

Прогноз курсу долара на жовтень: яких змін чекати на валютному ринку

Жовтень традиційно є одним із найдинамічніших місяців для валютного ринку, і 2025 рік не стане винятком. На рух курсу гривні впливатиме ціла низка факторів — як внутрішніх, так і зовнішніх. Їхній вплив може проявлятися по-різному: від синергії кількох чинників до окремих точкових ефектів, залежно від економічних тенденцій та геополітичних подій.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV.

Фактори, які впливатимуть на курс долара у жовтні 2025 року

Дії НБУ та монетарна політика

Національний банк, найімовірніше, й надалі дотримуватиметься політики «керованої гнучкості». Це означає, що гривня залишатиметься відносно стабільною, а коливання курсу долара у жовтні 2025 будуть помірними завдяки валютним інтервенціям регулятора.

Очікується, що попит на іноземну валюту в жовтні може трохи підрости, проте обсяги інтервенцій НБУ навряд чи перевищать $4 млрд. Такий рівень цілком прийнятний з огляду на нинішні економічні та воєнні реалії.

«23 жовтня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, де може розглядатися питання зміни облікової ставки. Проте зниження ставки можливе лише у випадку стійкого уповільнення інфляції. Наразі ставка залишається на рівні 15,5%, що допомагає захищати гривню та стримувати інфляційний тиск. Вересневе рішення залишити ставку без змін було цілком логічним, адже саме жовтень може задати тональність для валютного ринку на весь четвертий квартал», — зазначив банкір.

Бюджетні процеси та їхній вплив

Формування державного бюджету на 2026 рік є ще одним визначальним фактором для валютного ринку. Документ задає орієнтири для бізнесу та економіки загалом, адже в ньому фіксується прогнозний курс долара і визначається рівень бюджетного дефіциту.

У бюджеті на 2025 рік середньозважений курс був закладений на рівні 45 грн/1 $, тоді як реальний середній курс протягом року виявився приблизно на 9% нижчим. На 2026 рік уряд пропонує показник 45,6 грн/1 $, тобто нинішні котирування долара приблизно на 11% нижчі за прогноз.

Дефіцит бюджету у 2024−2025 роках планувався на рівні близько 1,8 трлн грн, однак фактичні показники перевищили цей рівень майже на 400 млрд грн через відмінність між реальним та закладеним у бюджет курсом. У проєкті бюджету на наступний рік дефіцит оцінюється майже у 2 трлн грн, які планується покривати коштом міжнародної допомоги та зовнішніх запозичень. Проте якщо курс долара залишатиметься нижчим за прогнозний, уряд може зіштовхнутися з необхідністю шукати додаткові джерела надходжень.

Міжнародна фінансова підтримка

Зовнішнє фінансування залишається ключовим чинником для стабільності економіки та валютного ринку. Остаточні цифри та обсяги допомоги можуть стати зрозумілими у жовтні-листопаді, під час розгляду бюджету у Верховній Раді.

Наразі у проєкті держбюджету закладено обсяг міжнародної підтримки на рівні $46,5 млрд, виходячи з прогнозного курсу 45,6 грн/1 $. Цей показник має прямий вплив не лише на бюджетні розрахунки, але й на тактику валютних інтервенцій НБУ та загальну стратегію управління валютним ринком.

Військові ризики та енергетична ситуація

З настанням холодів зростає загроза атак на енергетичну інфраструктуру. Масштабні пошкодження електромереж можуть негативно позначитися на роботі бізнесу, промисловості та, відповідно, на макроекономічних показниках.

«Крім того, перебіг бойових дій та дипломатичні ініціативи щодо врегулювання конфлікту безпосередньо впливають на настрої населення та бізнесу, а отже — і на валютний ринок», — попередив експерт.

Що буде з курсом долара у жовтні

Беручи до уваги всі наявні фактори, прогноз прогноз курсу долара у жовтні залишається досить широким.

Курс долара у жовтні може коливатися в діапазоні 41,2−42,2 грн/1 $.

Курс євро залежатиме від співвідношення євро/долар на світових ринках, яке очікується у межах 1,15−1,2, що дає підстави прогнозувати котирування на рівні 47,8−49,8 грн/1 €.

Ситуація на валютному ринку залишається керованою, навіть попри високий рівень невизначеності. НБУ має достатньо інструментів, щоб підтримувати відносну стабільність гривні та прогнозованість валютного ринку. Це дозволяє очікувати, що навіть за несприятливих умов значних шоків для курсу не відбудеться.

