НБУ виходить із зони комфорту: аналітики спрогнозували, що буде з курсом найближчого часу

Після кількох тижнів відносного спокою Національному банку України довелося в п’ятницю суттєво наростити продаж валюти з міжнародних резервів.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти та інтервенції

Минулого тижня дефіцит валюти був невеликим і за чотири робочі дні склав лише $242 млн. НБУ щодня продавав у середньому менше $100 млн, компенсуючи зростання чистої купівлі валюти на міжбанківському ринку. Однак у п’ятницю обсяги інтервенцій різко зросли. У підсумку за тиждень НБУ продав $652 млн із резервів, що перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

Таблиця: icu.ua

Відповідно, упродовж тижня НБУ дозволяв відносно невеликі коливання курсу, на 5−6 копійок в межах дня, не випускаючи офіційний курс за межі рівня 41.3 грн/$. Водночас на міжбанківському ринку гривня послабшала в п’ятницю до 41.36/$.

Графік: icu.ua

Оцінка ICU

За оцінкою ICU, невеликий дефіцит валюти дозволяв НБУ кілька тижнів зберігати стабільність. Проте зростання попиту на валюту, ймовірно з боку державних структур, змусило банк збільшити продаж у п’ятницю та допустити слабше значення гривні після фіксації офіційного курсу.

«Попри збільшення інтервенцій, ми очікуємо, що НБУ продовжить зберігати офіційний курс гривні ще якийсь час неподалік поточного рівня, але водночас збільшуватиме його коливання», — прогнозують у компанії.

Нагадаємо, офіційний курс долара протягом 15−19 вересня залишався відносно стабільним. Тиждень характеризується низькою волатильністю: коливання в межах 0,11 грн свідчать про помірну стабільність валютного ринку. Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала , що офіційний курс НБУ на 22 вересня встановлено на рівні 41,2502 грн/$, і очікується, що цього тижня офіційна ціна валюти залишиться близькою до цих значень — курс гривні, ймовірно, залишиться відносно стабільним.

