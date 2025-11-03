Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:03 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Офіційний курс гривні в період 27−31 жовтня поводився стримано — коливався в вузькому діапазоні близько 42,00 грн/$, з незначною перевагою на зміцнення до кінця періоду. Різниця склала 0,27%, що свідчить про низьку короткострокову волатильність і збалансованість попиту та пропозиції на офіційному ринку в ці дні.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Інтервенції та сезонний попит залишили гривню біля 42,00 грн/$», — зазначила вона.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

27 жовтня — 41,9969 грн/$;

28 жовтня — 42,0704 грн/$;

29 жовтня — 42,0831 грн/$;

30 жовтня — 42,0115 грн/$;

31 жовтня — 41,9701 грн/$.

Готівковий ринок

В касах банків на початку минулого тижня — у понеділок та вівторок — середній курс продажу долара перевищував 42 грн і становив 42,31 грн/$, тоді як середній курс купівлі був 41,75 грн/$. Це показувало помірну дистанцію між попитом і пропозицією у вигляді спреду близько 56 копійок. Починаючи з середи спостерігалося поступове зниження обох показників.

У середу, 29 жовтня, середні значення становили 41,70/42,26 грн/$, у четвер, 30 жовтня, — 41,65/42,20 грн/$, а в п’ятницю — 41,59/42,14 грн/$. Тобто за тиждень курс продажу знизився на 17 копійок, або приблизно 0,40%, курс купівлі — на 16 копійок, або приблизно 0,38%. Спред залишався стабільним у межах 55−56 копійок, не зазнавши різких коливань. Тож рух був повільним з помірним укріпленням гривні та незначною корекцією касових курсів банків без ознак підвищеної волатильності. Така динаміка характеризує врівноважений попит та пропозицію в готівковому сегменті.

Міжбанк

Останній тиждень на міжбанку теж був врівноваженим, з помірною перевагою на боці гривні до кінця періоду, без ознак різкої невизначеності. Понеділок, 27 жовтня, був відносно спокійним: відкривався з мінімального значення дня на 42 грн/$, закрився на 42,09 грн/$ — майже максимум дня (42,1 грн/$); вівторок відкрився на 5 копійок вище, ніж у понеділок — 42,05 грн/$, котирування вдень сягали навіть 42,14 грн/$, та день закінчився все ж нижче за 42 грн/$, а саме на 41,95 грн/$.

Середа почалася на 42,08 грн/$, а закінчилася на 42,1 грн/$, мінімальні котирування протягом дня були і 41,95 грн/$. Протягом четверга котирування коливалися між 41,83 грн/$ та 42,1 грн/$, проте день закінчився ближче до мінімуму дня — на 41,85 грн/$. П’ятниця, останній день жовтня, розпочалася зі значень 41,93 грн/$ і минаючи позначку 41,85 грн/$ завершився день майже на максимумі дня — на 41,96 грн/$.

У підсумку тиждень завершився трохи нижче від початкових позицій — різниця між закриттям понеділка та закриттям п’ятниці становила 13 копійок, або близько 0,31% на користь гривні. Тижневий внутрішньоденний розрив між найбільшим і найменшим значенням склав 31 копійки, це приблизно 0,74% — це показник помірної волатильності.

За підсумками останніх п`яти днів жовтня чисті інтервенції регулятора майже на 8% перевищили суму інтервенцій тижня, що йому передував, — $691,50 млн протягом 27−31 жовтня проти $641,05 млн — 20−24 жовтня. Динаміка зростання обсягів продажу валюти третій тиждень поспіль (між другим і третій тижнем жовтня зростання було на рівні 6%) вказує на те, що регулятор активно продає валюту, щоб підтримати пропозицію на міжбанку, згладжувати коливання курсу та стримати ослаблення гривні.

Водночас динаміка на міжбанку та поведінка великих платників у жовтні показували сезонне пожвавлення попиту на валюту, яке на тлі енергоімпортних потреб могло підштовхувати НБУ до посилення продажів.

Прогноз курсу цього тижня

Ймовірно, протягом першого тижня листопада курс лишатиметься відносно стійким, з помірною коливаннями в першій половині тижня. Ринок уже отримав сигнали про зниження офіційного курсу НБУ на початок листопада, і це разом із великими інтервенціями створює підґрунтя для короткострокової стабілізації; проте у випадку несприятливих новин або посилення попиту можливі тимчасові підйоми до верхньої межі або трохи вище.

На курс у ці дні працюватиме кілька ключових чинників одночасно. Інфляційний звіт НБУ, оприлюднений наприкінці жовтня, підтверджує тенденцію поступового зниження інфляції і тим самим пом’якшує тиск на очікування щодо різких змін облікової ставки, що в цілому підтримує національну валюту. Але не варто забувати про традиційні ризики — зовнішні надходження та геополітичні й енергетичні потрясіння, які можуть швидко змінити баланс попиту і пропозиції.

👉 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.