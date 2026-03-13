НБУ пояснив послаблення гривні на початку березня Сьогодні 14:05 — Валюта

НБУ пояснив послаблення гривні на початку березня

Динаміка курсу гривні до долара та євро на початку березня зумовлена ринковими чинниками та зростанням попиту на іноземну валюту. У регуляторі готові оперативно реагувати для збереження стабільності валютного ринку.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Чому послабилися гривня та євро

«Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара США», — йдеться у коментарі.

Аналогічно слабшали до долара США також євро та багато інших валют країн — основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними.

У Національному банку підкреслили, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.

«Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви», — зазначила пресслужба центробанку.

Вона також нагадала, що обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, після початку військової операції Ізраїлю та США проти Ірану в останній день лютого на українському валютному ринку відбулося послаблення гривні щодо долару, у тому числі офіційний курс знизився з 43,2081 грн/$1 до 44,1636 грн/$1, що є новим історичним мінімумом. В той же час курс гривні до євро залишається стабільним — 50,9560 грн за євро порівняно із 51,0244 грн за євро на початок місяця.

Finance.ua раніше писав , що Національний банк України провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Їхні результати показали, що попит з боку банків значно нижчий за запропонований обсяг. У НБУ зазначали, що банки мають достатній запас готівкової валюти. Помірний попит на операції з підкріплення кас підтверджує стабільність ситуації. Водночас курс на валютному ринку рухається в обидва боки в межах режиму керованої гнучкості, реагуючи на баланс попиту та пропозиції.

