НБУ пояснив послаблення гривні на початку березня

Валюта
10
Динаміка курсу гривні до долара та євро на початку березня зумовлена ринковими чинниками та зростанням попиту на іноземну валюту. У регуляторі готові оперативно реагувати для збереження стабільності валютного ринку.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Чому послабилися гривня та євро

«Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара США», — йдеться у коментарі.
Аналогічно слабшали до долара США також євро та багато інших валют країн — основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними.
У Національному банку підкреслили, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.
«Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви», — зазначила пресслужба центробанку.
Вона також нагадала, що обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, після початку військової операції Ізраїлю та США проти Ірану в останній день лютого на українському валютному ринку відбулося послаблення гривні щодо долару, у тому числі офіційний курс знизився з 43,2081 грн/$1 до 44,1636 грн/$1, що є новим історичним мінімумом. В той же час курс гривні до євро залишається стабільним — 50,9560 грн за євро порівняно із 51,0244 грн за євро на початок місяця.
Finance.ua раніше писав, що Національний банк України провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Їхні результати показали, що попит з боку банків значно нижчий за запропонований обсяг. У НБУ зазначали, що банки мають достатній запас готівкової валюти. Помірний попит на операції з підкріплення кас підтверджує стабільність ситуації. Водночас курс на валютному ринку рухається в обидва боки в межах режиму керованої гнучкості, реагуючи на баланс попиту та пропозиції.
