До якої позначки може впасти долар протягом усього терміну президентства Трампа — думка експерта

Курс долара впаде ще на 13,5% до кінця президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє виконавчий директор лондонської компанії з управління активами Eurizon. Це на додаток до 7% падіння у 2025 році, яке поставило долар на шлях найгіршого року за останні 8 років.

Про це пише Bloomberg.

Хоча за останні тижні компанія скоротила деякі втрати, «наступний великий рух долара все одно буде вниз», — сказала Джен.

Непередбачувана торговельна політика Трампа та очікування зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи сприяли ослабленню долара цього року. Індекс долара Bloomberg дещо знизився у вівторок після того, як дані ADP Research показали, що ринок праці уповільнився у другій половині минулого місяця, що підтвердило аргументи на користь подальшого зниження ФРС вартості запозичень.

Відсутність офіційних економічних звітів під час найтривалішого припинення роботи уряду в історії США допомогла долару США досягти другого найкращого результату в році в жовтні. Очікується, що законодавці вирішать питання припинення роботи уряду найближчими днями.

Що таке концепція «доларова посмішка»

Подальше ослаблення долара вписується в концепцію «доларової посмішки», яку Джен запропонував понад два десятиліття тому.

Теорія припускає, що долар, як правило, зміцнюється, коли економіка США або сильна, або переживає глибокий спад, причому валюта зазнає труднощів у періоди, коли зростання лише помірно випереджає або відстає.

«На початку цього року долар продається переважно через фактори, що стимулюють зростання, — відштовхування капіталу США від доларових активів, — але не зовсім через Європу чи Азію», — сказала Джен. «Ми все ще очікуємо м’якої посадки економіки США, і це має доповнити прискорення в решті світу».

Думка Джен виявилася передчасною минулого року, коли економіка США стрімко зростала, тоді як інші країни зазнавали невдачі. Незважаючи на запеклу світову торговельну війну, перспективи перевершування світової економіки сьогодні є більш обнадійливими, оскільки зростання в Європі покращується, а Китай все ще «гіперконкурентний», сказала Джен.

Міжнародний валютний фонд прогнозує сповільнення зростання валового внутрішнього продукту США до 2% у 2025 році порівняно з 2,8% минулого року.

Для порівняння, він очікує зростання економіки єврозони на 1,2% порівняно з 0,9% у 2024 році. Очікується, що Китай зросте на 4,8% порівняно з 5% минулого року.

Джен також сказала, що адміністрації Трампа знадобиться ще більше падіння долара, щоб знизити витрати у виробничому секторі США, який вона обіцяла відродити. Тим часом зростаюча неприязнь до великих резервних валют, включ. Це — тенденція, продовження якої Джен очікує.

