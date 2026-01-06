0 800 307 555
Валюта
24
НБУ підняв курс долара до рекордного значення
Національний банк підняв курс долара на 6 січня до рекордного значення — 42,42 грн, що на 2 копійки більше за попереднє найбільше значення — 42,40 грн (26 листопада).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
З 1 жовтня 2025 року офіційний курс зріс на 1,28 гривень або 3,1%.

Обмінний курс

Станом на ранок 6 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 5 січня і становить 42,69 гривні, водночас курс євро зріс на 15 копійок — до 50,12 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,14 гривні (+0,07 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро — по 49,44 гривні (+0,13 гривні).

Міжбанківський ринок

На міжбанку внаслідок торгів 5 січня курс долара перебував на рівні 42,42−42,45 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16−17 копійок вище за закриття торгової сесії 2 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,58−49,60 гривень (курс купівлі був вищим на 1−2 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).
Валюта
