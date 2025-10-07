Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати чи купувати Сьогодні 10:05 — Валюта

Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати чи купувати

На валютному ринку України наразі спостерігається стабільність. Курси долара і євро коливаються у досить вузькому коридорі в межах кількох копійок щодня, і різких падінь чи злетів не спостерігається.

Фінансові експерти розповіли УНІАН, що зараз вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати її чи вкладатися у інші фінансові інструменти.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначає, що збереження заощаджень у валюті — непогана опція, проте на цьому не вдасться добре заробити.

«Якщо просто тримати гроші у валюті, то вони, в принципі, зберігаються, але нічого на цьому громадянин не заробить: максимум збереже, а то ще трохи втратить, бо якщо курс стабільний, а інфляція зростає, то це вже втрати», — сказав він у коментарі УНІАН.

Тому експерт радить диверсифікувати свої вкладення і наводить «рецепт»:

Найкраще тримати якусь частину, до половини, у валюті, а іншу половину тримати у надійних високоліквідних цінних паперах — це ОВДП, військові облігації, по яких в гривні сплачується 16−17% річних. Цей вклад повністю гарантується державою, а відсотки значно перевищують інфляцію, і до 10% можна заробити на заощадженнях.

Читайте також Експерт відповів, що буде з курсом євро у жовтні

Ганна Золотько зазначила, що на початку жовтня Директорка департаменту казначейських операцій та член правління Unex Bankзазначила, що на початку жовтня курс гривні , швидше за все, залишатиметься відносно стабільним, лише з невеликими денними коливаннями — завдяки великим надходженням міжнародної допомоги та помірній політиці НБУ. Але ситуація може у будь-який момент змінитися, тому не варто чекати «ідеального» моменту для купівлі чи продажу валюти.

«Але раптові геополітичні шоки або затримки фінпідтримки можуть спричинити короткочасні стрибки, тому купувати чи продавати долари й євро можна в тих обсягах, які потрібні саме зараз, не витрачаючи часу на пошуки „ідеальної“ пропозиції», — рекомендує банкірка.

Читайте також НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)

Курс валюти

Гетман зазначає, що валютний ринок останні кілька років стабільний через режим керованої гнучкості валютного курсу, який запровадив НБУ.

За його словами, курс може поступово рухатися з поточних 41−41,5 грн/дол. до 42 грн/дол. на кінець року та до 43 грн/дол. на наступний рік, але більших коливань Нацбанк не дозволить, адже, в першу чергу, через курс регулятор стримує інфляцію.

Читайте також Чому українці знову полюбили валютну готівку — думка експерта

«Одна з головних задач регулятора — це втримання інфляції в межах 5%, тому курс вони триматимуть до останнього. І у Нацбанку є для цього всі можливості, бо золотовалютні резерви зараз на рекордних рівнях, близько 44 млрд доларів, що значно вище, ніж було у 20-х, 10-х чи нульових роках. Таким чином, ситуація абсолютно стабільна, прогнозована і різких рухів не намічається», — резюмував Гетман.

Що стосується поточної ситуації, то, за словами Золотько, середнє офіційне значення гривні минулого тижня складало 41,28 грн/дол., що на 10 копійок менше за середнє значення тижня, що йому передував.

фінансового аналітика Олексія Козирєва. Як на курс валют вплине шатдаун, та що найбільше похитне гривню цього тижня? До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.