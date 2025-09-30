НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Валюта

НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)

Минулого тижня НБУ дозволив гривні послабшати до майже 41.5/$, зменшивши інтервенції. Про це йдеться в аналітиці ICU.

Національний банк зменшив обсяг інтервенцій до $560 млн, тобто знову нижче середньотижневого обсягу від початку повномасштабної війни.

У понеділок НБУ завершив розрахунки за угодами, укладеними в п’ятницю, а згодом продавав щодня трошки більше, ніж по $100 млн.

Водночас НБУ дозволив курсу гривні ще більші коливання. Після майже місяця коливань переважно в межах 41.1−41.3 грн/$, минулого тижня офіційний курс гривні до долара США впритул наблизився до рівня 41.5 грн/$, вище якого НБУ утримував курс гривні ще на початку серпня.

Зменшення дефіциту завдяки відсутності точкового попиту на валюту від державних структур дозволило НБУ знову зменшити продаж валюти з міжнародних резервів. Водночас Нацбанк продемонстрував черговий рух курсу в бік ослаблення, який може свідчити про збільшення діапазону коливань, що НБУ дозволятиме на ринку найближчим часом.

Облігації: оптимізм щодо єврооблігацій зростає

Різноманітні заяви про потенційну підтримку України забезпечили позитивну динаміку на ринку єврооблігацій.

Минулого тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та США, після якої американський президент зробив заяву про підтримку України зброєю через партнерів по НАТО.

Згодом канцлер Німеччини в колонці для Financial Times озвучив, що ЄС працює над безвідсотковою позикою для України на суму 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Однак він зазначив, що ці кошти не повинні використовуватися для загальнобюджетних потреб України, а спрямовуватися лише на закупівлю зброї та посилення оборонного потенціалу Європи.

На тлі цих новин українські єврооблігації в п’ятницю подорожчали, і за тиждень ціни зросли в середньому на 2%. ВВП-варанти також подорожчали на неповні 3% до майже 81 цента за долар умовного номіналу, що є максимумом від середини березня.

Висновки

Збереження військової підтримки від США за посередництва країн НАТО та розробка нової програми підтримки від ЄС на значну для України суму стали основним каталізатором для не значного, але підвищення цін єврооблігацій.

Потенційна фінансова допомога, обсягом 140 млрд євро, може повністю закрити потреби державного бюджету на наступні чотири роки навіть у несприятливому сценарії тривалої війни.

Однак, якщо Німеччина займе принципову позицію і наполягатиме на використанні коштів виключно для закупівлі європейської зброї, питання фінансування дефіциту бюджету в наступні роки залишатиметься відкритим.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.