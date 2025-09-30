0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)

Валюта
150
НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)
НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)
Минулого тижня НБУ дозволив гривні послабшати до майже 41.5/$, зменшивши інтервенції. Про це йдеться в аналітиці ICU.
Національний банк зменшив обсяг інтервенцій до $560 млн, тобто знову нижче середньотижневого обсягу від початку повномасштабної війни.
У понеділок НБУ завершив розрахунки за угодами, укладеними в п’ятницю, а згодом продавав щодня трошки більше, ніж по $100 млн.
НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)
Водночас НБУ дозволив курсу гривні ще більші коливання. Після майже місяця коливань переважно в межах 41.1−41.3 грн/$, минулого тижня офіційний курс гривні до долара США впритул наблизився до рівня 41.5 грн/$, вище якого НБУ утримував курс гривні ще на початку серпня.
Зменшення дефіциту завдяки відсутності точкового попиту на валюту від державних структур дозволило НБУ знову зменшити продаж валюти з міжнародних резервів. Водночас Нацбанк продемонстрував черговий рух курсу в бік ослаблення, який може свідчити про збільшення діапазону коливань, що НБУ дозволятиме на ринку найближчим часом.

Облігації: оптимізм щодо єврооблігацій зростає

Різноманітні заяви про потенційну підтримку України забезпечили позитивну динаміку на ринку єврооблігацій.
Минулого тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та США, після якої американський президент зробив заяву про підтримку України зброєю через партнерів по НАТО.
Згодом канцлер Німеччини в колонці для Financial Times озвучив, що ЄС працює над безвідсотковою позикою для України на суму 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Однак він зазначив, що ці кошти не повинні використовуватися для загальнобюджетних потреб України, а спрямовуватися лише на закупівлю зброї та посилення оборонного потенціалу Європи.
На тлі цих новин українські єврооблігації в п’ятницю подорожчали, і за тиждень ціни зросли в середньому на 2%. ВВП-варанти також подорожчали на неповні 3% до майже 81 цента за долар умовного номіналу, що є максимумом від середини березня.
НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)
Висновки
Збереження військової підтримки від США за посередництва країн НАТО та розробка нової програми підтримки від ЄС на значну для України суму стали основним каталізатором для не значного, але підвищення цін єврооблігацій.
Потенційна фінансова допомога, обсягом 140 млрд євро, може повністю закрити потреби державного бюджету на наступні чотири роки навіть у несприятливому сценарії тривалої війни.
Однак, якщо Німеччина займе принципову позицію і наполягатиме на використанні коштів виключно для закупівлі європейської зброї, питання фінансування дефіциту бюджету в наступні роки залишатиметься відкритим.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems