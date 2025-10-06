Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:03 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

За період 29 вересня — 3 жовтня офіційний курс гривні до долара пройшов через помірні коливання з переважним укріпленням на початку тижня і невеликим відкатом у його кінці. Найімовірніший сценарій цього тижня — вузький діапазон, без різких трендів, але з живими внутрішньоденними коливаннями.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Тиждень був стабільно-нейтральний у тренді, але живий у денних рухах», — зазначила банкірка.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

29 вересня — 41,4789 грн/$;

30 вересня — 41,3176 грн/$;

01 жовтня — 41,1420 грн/$;

02 жовтня — 41,2215 грн/$;

03 жовтня — 41,2764 грн/$.

Готівковий ринок

На готівковому ринку не відчувається значного збільшення попиту з боку населення, тому й середні курси купівлі/продажу у касах банків майже не рухались: в понеділок 41,07/41,58 грн/$, з вівторка по четвер просіли та були на одному рівні — 40,96/41,46 грн/$, а на кінець тижня зовсім незначно піднялись — 40,97/41,48 грн/$.

Тож тиждень, що минув, відзначився локальною корекцією на користь гривні в середині періоду з поверненням до близького до початкового рівня наприкінці — ринок був керованим і спокійним та практично синхронізований з офіційним курсом — різниця між офіційним і готівковим значенням була 0,2% (цільовий показник — 1%).

Міжбанк

Міжбанк з 29 вересня по 3 жовтня був стабільно-нейтральним у тренді, але живим у денних рухах. Тиждень закрився на тих же рівнях, з яких і починався. Понеділок відкривався зі значень 41,35 грн/$, та, минаючи позначку в 41,43 грн/$, закінчився понеділок майже на мінімумі дня ­— 41,25 грн/$; останній день вересня почався з максимуму дня — 41,29 грн/$, а закінчився укріпленням гривні на 19 копійок — на рівні 41,1 грн/$.

Перший день жовтня стартував з 41,13/41,16 грн/$, до обіду котирування досягали 41,25 грн/$, а закінчився день на 41,22 грн/$.

Ранок четверга, 2 жовтня, розпочався з 41,28/41,30 грн/$, а закінчився на рівні майже мінімуму дня — 41,09 грн/$. Максимальне значення долара на ВРУ 3-го числа було на рівні 41,35 грн/$, на цьому тиждень й завершився.

Минулого тижня регулятор згладжував денні коливання без радикального втручання. Обсяги продажів НБУ були порівняно незначними: чистий розмір інтервенцій з 29 вересня по 3 жовтня склав лише $332,60 млн, менше цього року було лише у середині квітня, коли обсяг інтервенцій досягав $314,40 млн. Крім того, регулятор відкупив $1,5 млн.

Прогноз курсу цього тижня

За словами Золотько, цього тижня існує ймовірність як тимчасового зміцнення гривні — у разі великих валютних надходжень, так само не виключений і короткочасний відкат — у разі затримок. Ринок чутливий до сигналів НБУ щодо інтервенцій та монетарної політики, тож обсяги продажів/купівель регулятора прямо змінюють пропозицію на міжбанку.

Прямим драйвером короткострокової стабільності є міжнародна допомога. Останні новини про надходження від ЄС у кілька мільярдів євро можуть знизити тиск на валютний ринок і зміцнити гривню на кілька робочих днів. Також сезонність експорту, а саме великі експортні надходження та великі платіжні дні — оплата імпорту, погашення кредитів, виплати дивідендів, перерахування зарплат великим підрядникам, сплати податків або масові міжкорпоративні розрахунки — можуть призвести до різких денних коливань навіть за відсутності загального тренду.

Проте найбільшим курсовим ризиком є непередбачені раптові геополітичні шоки. За їх відсутності НБУ збереже помірну стратегію інтервенцій.

📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.