Експерт відповів, що буде з курсом євро у жовтні

Експерт відповів, що буде з курсом євро у жовтні

Упродовж вересня офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,13−48,80 грн/євро. Починаючи з другої половини місяця, показники пішли вгору.

Економіст Данило Монін розповів, чи збережеться висхідний тренд у жовтні.

Що буде з курсом євро в жовтні

На противагу курсу долара, який формує Національний банк завдяки політиці керованої гнучкості, вартість євро залежить від співвідношення у головній валютній парі.

Кілька тижнів поспіль світова спільнота спостерігала за коливаннями в межах 1,16−1,19 дол./євро, тобто зміцненням або послабленням валюти.

Монін зауважив, що прогнози на жовтень повинні враховувати невизначеність зі ставками Федеральної резервної системи США.

На засіданні 17 вересня ФРС знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів — вперше з грудня 2024 року. До кінця 2025-го можливі ще дві аналогічні зміни.

«Реакція ринків на зниження ставки ФРС показала зміцнення євро до долара. Крім того, планується ще два аналогічні рішення до кінця 2025 року. Відповідно курс продовжить коливатися в діапазоні 1,16−1,19 у жовтні», — уточнив Данило Монін.

Як результат, офіційний курс євро може трохи зрости, зафіксувавшись в межах 48,50−49,50 грн/євро.

Тож українцям, які планують купувати валюту в жовтні, краще зробити це раніше, поки євро не подорожчав.

курс долара в жовтні коливатиметься у межах 41,2−42,2 грн, курс євро — 47,5−49,5 грн (залежно від співвідношення пари долар/євро). Нагадаємо, як прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий,в жовтні коливатиметься у межах 41,2−42,2 грн,— 47,5−49,5 грн (залежно від співвідношення пари долар/євро).

50 — 51 гривні. За словами банкіра Сергія Мамедова, цілком можливо, що курс євро в Україні на фоні всіх подій у світі не вийде за межі

Експерт радить не зберігати всі заощадження лише в цій валюті, а звернути увагу на депозити та ОВДП, які дозволяють не лише зберегти кошти, а й компенсувати можливі коливання валют.

