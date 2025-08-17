Яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року: прогноз банкіра — Finance.ua

Яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року: прогноз банкіра
До кінця року на валютному ринку спостерігатимуться цінові коливання. На курси валют впливатимуть стратегія НБУ, обсяги макрофінансової допомоги на 2026 рік та воєнні ризики
Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.
Чого чекати від долара та євро
За прогнозом банкіра, курс американської валюти може коливатися у межах 41,8−43 грн.
Попри ризики, додає Мамедов, долар залишатиметься більш-менш контрольованим.
Вартість євро напряму залежатиме від світових торгів пари долар/євро.
Якщо збережеться стабільність між США та ЄС, співвідношення може коливатися в межах 1,05−1,1.
Як прогнозує банкір, цілком можливо, що курс євро в Україні на фоні всіх подій у світі не вийде за межі 50 — 51 гривні.
Мамедов зазначає, попри зростання популярності євро як інструменту збереження коштів, зберігати всі заощадження лише в цій валюті не варто.
Кращою альтернативою, за його словами, залишаються гривневі депозити та ОВДП, які дозволяють не лише зберегти кошти, а й компенсувати можливі коливання валют.
