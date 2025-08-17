Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро — Finance.ua

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро Сьогодні 09:16 — Валюта

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро

Обсяги купівлі населенням готівкового євро в липні цього року досяг еквіваленту $639,1 млн порівняно із $577,7 млн у червні та $514,7 млн у травні.

Про це йдеться у статистиці Національного банку України.

Згідно з нею, обсяги продажу зросли не настільки суттєво — до еквіваленту $327,3 млн в липні з $295 млн у травні, тож чиста купівля євро в липні досягла еквіваленту $311,8 млн порівняно із $219,7 млн у травні.

Скільки доларів купили українці

Щодо готівкового долару, то, за інформацією НБУ, обсяги його купівлі та продажу останні місяці приблизно рівні: в липні українці купили всього на $17,1 млн більше, аніж продали, тоді як в червні цей показник складав $43,5 млн, а в травні — $58,2 млн.

Нацбанк також повідомив, що третій місяць поспіль населення більше продає безготівкової валюти, аніж купляє: в липні різниця досягла еквіваленту $57,5 млн порівняно із $39,7 млн у червні та $32,2 млн у травні.

Загалом, згідно з даними НБУ, в липні купівля населенням іноземної валюти перевищили обсяги її продажу на еквівалент $270 млн порівняно із $282 млн у червні та $248 млн у травні.

Щодо операцій клієнтів банків-юридичних осіб з безготівковою валютою, то у липні порівняно із червнем спостерігалося зростання як купівлі, так і продажу: купівля збільшилася на $737,1 млн — до $9 млрд 108,4 млн, тоді як продаж — на $425,9 млн, до $6 млрд 775,6 млн.

Операції між банками, порівняно із червнем, у липні зросли на $932,6 млн — до $7 млрд 187,8 млн.

На готівковому валютному ринку у липні долар у липні подорожчав не суттєво — на 17 коп., до 41,44 — 41,78 грн/$1, тоді як офіційний курс гривні послабшав на 12,5 коп. — до 41,77 грн/$1.

Липень, як і червень, характеризувався дуже близькими значеннями готівкового та безготівкового курсу, і в окремі дні долар на готівковому ринку коштував дешевше.

Водночас через здешевлення долара на світовому валютному ринку, євро в липні в Україні на готівковому ринку подорожчав ще приблизно на 90 коп. — до 48,64−49,09 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанка в липні збільшилися до $3,436 млрд з $2,963 млрд у червні цього року, що також трохи більше $3,318 млрд у липні минулого.

