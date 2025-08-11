Курс долара і євро: яку валютну реальність принесе Україні зустріч на Алясці — Finance.ua

Курс долара і євро: яку валютну реальність принесе Україні зустріч на Алясці Сьогодні 20:00 — Валюта

Якщо санкції США реально підштовхнуть рф до завершення війни, позиції гривні на всіх сегментах валютного ринку різко зміцняться. Причому як за рахунок психологічного, так і економічного чинників. Адже перспектива взяти участь у відновленні України підштовхне іноземних інвесторів до серйозніших інвестицій в економіку нашої країни.

Про це повідомляє фінансовий експерт Олексій Козирєв, пише Мінфін.

Заводити ці капітали іноземці будуть у валюті, що дає шанс для гривні не лише стати стабільнішою, а й навіть відкриває можливість її ситуативного зміцнення. Звичайно, обсяги подібних інвестицій залежатимуть від реальних здібностей нашої влади створити привабливі умови для потенційних інвесторів.

Якщо ж переговори США-рф не принесуть відчутних результатів, і Штати знову знайдуть привід для того, щоб не запроваджувати нових санкцій проти агресора, це тільки зміцнить віру путіна в безкарність його дій, а отже, посилить агресію. Не кажучи вже про чергове збурення нашого валютного ринку через «нездійснені очікування».

Але, з огляду на вузькість і зарегульованість нашого валютного ринку, а також практично монопольне становище Нацбанку, як найбільшого продавця валюти на міжбанку, ефект «нездійснених очікувань» не обвалить курс гривні , але роботи нашому регулятору на валютних торгах точно додасть.

Поточні господарські завдання українських клієнтів та майбутні розрахунки з бюджетом. Наразі підтримка відносно стабільного курсу гривні щодо долара при щоденних обсягах міжбанківських торгів у межах $150 млн — 240 млн не становить для Нацбанку особливої проблеми. Регулятор цілком впорається із цим завданням навіть із золотовалютними резервами, що скоротилися до $43 млрд.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цими днями зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, а за євро — у межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні тижня зі спредом у межах 15−20 копійок як за доларом, так і за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,60 до 49,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 47,65 до 49,00 гривень.

Постійна зміна ситуації на світових ринках та пікова геополітична напруженість провокуватиме зростання коливань пари євро/долар на світових ринках на заявах Дональда Трампа щодо росії та продовженні загострення торгових воєн.

Це змусить наших власників обмінників цього тижня оперативно по декілька разів на день змінювати свої цінники за євровалютою та доларом, залежно від того, що відбувається на зовнішніх ринках та на українському міжбанку.

