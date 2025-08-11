НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

Валюта
30
НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції
НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції
Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій.
Про це НБУ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Небанківські установи зможуть здійснювати такі операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів, повідомляє регулятор.
Наразі є проєкт відповідних змін до положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Оприлюднені до обговорення зміни до порядку еквайрингу платіжних інструментів та окремі авторизаційні питання, пов’язані з визначенням еквайрингу платіжних інструментів.
У проєкті пропонується, зокрема визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій.
Читайте також
Також запропоновано виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов’язаної з переказом коштів без відкриття рахунку.
Окрім того — уточнити підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції та порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems