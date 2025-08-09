НБУ готує пілотний проєкт е-гривні — Finance.ua

НБУ готує пілотний проєкт е-гривні Сьогодні 11:17 — Валюта

НБУ готує пілотний проєкт е-гривні

У Національного банку вже є розуміння можливої архітектури електронної гривні. Наразі триває підготовка до пілотного запуску цифрової форми безготівкової гривні, завершується пошук технологічного партнера.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів в інтерв’ю РБК-Україна

«Ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Паралельно ми дуже уважно дивимося на те, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках», — сказав Пишний.

За його словами, враховуючи євроінтеграційний курс України, особлива увага приділяється розвитку проєкту «Цифровий євро». Команда НБУ взаємодіє з Європейським центральним банком, з Bundesbank, Банком Бельгії, Банком Франції та Банком Сінгапуру.

«Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося», — попередив голова Нацбанку.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національного банку України Олексій Шабан повідомив , що Національний банк готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою. Він зауважив, що це не електронні гроші, а цифрові.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

У Нацбанку зазначали , що тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тобто, скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі. В основі е-гривень лежатиме технологія DLT (Distributed Ledger Technology).

Національний банк презентував проєкт концепції цифрової гривні у 2022 році. «Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом. Це може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки та посилення монетарного суверенітету держави, посилить спроможність Національного банку підтримувати цінову та фінансову стабільність як запоруку стійкого економічного зростання», — заявляли в НБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.