НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі) — Finance.ua

НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі) Сьогодні 14:00 — Валюта

НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі)

Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляється в інтерв’ю ЦЕС.

«Почну з зауваження, що не електронні гроші, а цифрові гроші. Електронні гроші — це за природою дещо інше, та і мета, напевно», — сказав він.

Шабан зазначив, що НБУ поки не прийняв рішення про початок емісії цифрової гривні. В законі про платіжні послуги є стаття, яка впровадила такий вид національної валюти — е-гривні поряд з готівковою і безготівковою.

«Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш — не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна», — сказав він.

Застосування е-гривні

Шабан зазначив, з розвитком цифрової економіки і цифрових активів є розуміння, що те, що продається, і платіжний інструмент мають мати тотожну природу.

«По-друге, цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично, якщо виконуються певні умови», — сказав він.

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Наприклад, програми підтримки від держави. Гроші з єВідновлення можна витратити на будівельні матеріали. А з єКнига, можна купити лише книгу. Зараз банки це вирішують відкриттям різних рахунків або емісій різних карток.

«Але якщо, припустимо, в адмінці в магазині певні товари будуть закодовані: це — будівельні матеріали, а це — книги, то набагато простіше, якщо у цих грошей є примітка, що ним можна сплатити тільки будівельні матеріали. Тоді снікерс з кока-колою цими грошима оплатити не можна», — розповів Шабан.

Після того, як торговець отримує цільові гривні, на його гаманці позначка цільових анулюється, і далі він ці кошти може використовувати як звичні готівкові і безготівкові кошти.

«Це симбіоз і чогось безготівкового, і аналогу готівки з прямою вимогою до центробанку», — додав він.

Коли запровадять е-гривню

Шабан зазначив, що НБУ планує лише пілотувати певні технологічні аспекти, ствердити або спростувати певні гіпотези, які він має.

«Ми хочемо це робити у відкритому середовищі, тобто з реальними учасниками, як власниками гаманців, які будуть ці пілотні гривні витрачати, так і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати, і ми будемо шукати тих, хто зацікавлений в тестуванні», — додав він.

За його словами, зараз НБУ в пошуку технологічного провайдера, який допоможе реалізувати таку платформу. «Ми працюємо і маємо підтвердження в зацікавленості від декількох українських банків бути учасниками цього проєкту. Рухаємось, це дослідження», — сказав Шабан.

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