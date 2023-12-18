«Е-гривня» може стати «пігулкою» проти корупції — банкір — Finance.ua

«Е-гривня» може стати «пігулкою» проти корупції — банкір Сьогодні 19:45 — Фінтех і Картки

«Е-гривня» може стати «пігулкою» проти корупції — банкір

Цифрова гривня, над запуском якої працює Національний банк України (НБУ), може стати одним із найдієвіших інструментів у боротьбі проти корупції, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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«Цифрова гривня… це один із найдієвіших механізмів державних закупівель проти корупції. І наразі Національний банк каже, що поки що ми не знайшли бізнес-кейс, навіщо нам ця цифрова гривня… але я вважаю, що в боротьбі проти корупції цифрова гривня — це саме те, що нам потрібно», — сказав голова НАБУ на щорічній конференції Uafin. Tech у Києві.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року НБУ презентував для обговорення банкам, небанківським фінустановам і ринку віртуальних активів проєкт концепції «е-гривні» — цифрової валюти Нацбанку.

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Серед варіантів використання «е-гривні» розглядалося здійснення роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом «запрограмованих» грошей: для цільових соціальних виплат, зниження державних витрат на адміністрування та контроль за цільовим використанням коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин і фактів.

Також передбачалося, що «е-гривня» може бути використана у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (ВА): для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з ВА.

Одним із варіантів також було використання цифрової гривні для більшої швидкості, доступності та прозорості у здійсненні транскордонних платежів.

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