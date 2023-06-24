Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні — Finance.ua

Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні Сьогодні 19:38 — Особисті фінанси

Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні

В Україні можуть узаконити цифрові гроші, а саме електронну гривню. Відповідні заяви з’явилися в Національному банку України, але поки без конкретних пояснень.

Про це розповів економіст Борис Кушнірук в коментарі Новини.Live.

«В чому логіка того, що може запровадити НБУ? Потрібно зрозуміти, що на сьогодні розрахунки ведуться по-різному, певною мірою теж електронні. Якщо ви розраховуєтесь карткою, то в цьому випадку в руках грошей немає, вони на електронному рахунку. Система обліку цифрових валют відрізняється, і всі операції теж можуть відрізнятися», — сказав економіст.

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За його словами, зараз люди вільно пересилають одне одному гроші і вони змішуються на рахунках. Тобто ви не можете прослідкувати, яка саме 1000 грн з ваших 5000 грн та, яку вам надіслали, а які гроші були ваші.

«А якщо говоримо про цифрову валюту, то кожну транзакцію можна буде відстежити. Всі гроші, які вийдуть від людини до людини, залишать цифровий слід. Скільки б гроші не гуляли по системі, вони залишатимуть слід. Будь-який елемент може бути використаний на користь людей, а може бути злом. Люди можуть стати максимально контрольовані. Будь-яка операція стає такою, яка може бути проконтрольована НБУ», — сказав економіст.

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