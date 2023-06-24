Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні

Особисті фінанси
24
Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні
Економіст пояснив ризики узаконення е-гривні
В Україні можуть узаконити цифрові гроші, а саме електронну гривню. Відповідні заяви з’явилися в Національному банку України, але поки без конкретних пояснень.
Про це розповів економіст Борис Кушнірук в коментарі Новини.Live.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«В чому логіка того, що може запровадити НБУ? Потрібно зрозуміти, що на сьогодні розрахунки ведуться по-різному, певною мірою теж електронні. Якщо ви розраховуєтесь карткою, то в цьому випадку в руках грошей немає, вони на електронному рахунку. Система обліку цифрових валют відрізняється, і всі операції теж можуть відрізнятися», — сказав економіст.
Читайте також
За його словами, зараз люди вільно пересилають одне одному гроші і вони змішуються на рахунках. Тобто ви не можете прослідкувати, яка саме 1000 грн з ваших 5000 грн та, яку вам надіслали, а які гроші були ваші.
«А якщо говоримо про цифрову валюту, то кожну транзакцію можна буде відстежити. Всі гроші, які вийдуть від людини до людини, залишать цифровий слід. Скільки б гроші не гуляли по системі, вони залишатимуть слід. Будь-який елемент може бути використаний на користь людей, а може бути злом. Люди можуть стати максимально контрольовані. Будь-яка операція стає такою, яка може бути проконтрольована НБУ», — сказав економіст.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.