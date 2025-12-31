0 800 307 555
Курс долара та євро: чого очікувати наприкінці грудня та у січні

70
Протягом останнього тижня 2025 року та у січні наступного року на валютному ринку не очікується суттєвих коливань курсу.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі виданню «РБК-Україна».

Яким буде курс у останній тиждень грудня

Валютний ринок протягом останнього тижня грудня буде залишатися більш-менш стабільним.
Фактори, які будуть впливати на ринок, не несуть ризиків для стрибків курсу. Наприклад, попит на валюту 29 грудня — 4 січня перевищуватиме пропозицію лише на 10−15%.
«Така ситуація повністю „втискується“ в інструментарій Нацбанку, який традиційно компенсуватиме дисбаланси через валютні інтервенції», — говорить Лєсовий.
При цьому, інфляція станом на кінець року стабілізується на позначці 10%.
Офіційний курс на кінець року, за прогнозом експерта, перебуватиме в межах:
  • 41,8−42,4 грн за долар,
  • 49−49,6 грн за євро.
На міжбанківському ринку у період 29 грудня — 4 січня курси купівлі-продажу очікуються на рівні 41,8−42,4 грн за долар та 48,5−49,75 грн за євро.
На готівковому ринку Тарас Лєсовий прогнозує курси купівлі-продажу долара на рівні 41,8−42,6 гривень, а євро — 48,5−49,75 гривень.

Валютний ринок у січні

Попит на валюту зросте на початку наступного місяця, але не значно, вважає Лєсовий. У кінці січня можливе зниження попиту, адже компанії будуть сплачувати податкові платежі у гривні і будуть купувати національну валюту.
На фоні передбачуваного попиту офіційний курс долара у січні буде знаходитися у діапазоні 42,2−42,8 гривень.
Разом з тим, Тарас Лєсовий вважає, що курс поступово рухатиметься в напрямку 43 грн за долар (можливо, навіть у січні). Однак без різких стрибків та сенсаційних курсових показників.
Раніше Finance.ua писав, що українці стали рідше купувати готівкову валюту. Відтік готівкової валюти поза банками у ІІ-ІІІ кварталах був найнижчим за період повномасштабної війни.
Payment systems