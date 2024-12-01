Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні у 2025 році — Finance.ua

Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні у 2025 році Сьогодні 18:13 — Казна та Політика

Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні у 2025 році

Національний банк України планує провести пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей — е-гривень.

Про це НБУ повідомив у коментарі Економічній правді.

«Наразі ми плануємо, що пілотний проєкт відбудеться у 2025 році, але є низка факторів, які можуть мати вплив на зміну цих термінів. Зокрема потрібно враховувати готовність учасників фінансового ринку брати участь в зазначеному пілоті, а також визначити технологічного партнера, що надасть для тестування е-гривні своє технологічне рішення, яке відповідатиме вимогам Національного банку та архітектурі е-гривні, й здійснити налаштування відповідної інфраструктури», — зазначають у регуляторі.

Тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тобто, скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі. В основі е-гривень лежатиме технологія DLT (Distributed Ledger Technology).

«Ціллю пілоту є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг та перевірка гіпотез щодо програмованості», — додають у Нацбанку.

Е-гривня — це український аналог цифрової валюти центрального банку (CBDC). Це третя форма грошей, яка існуватиме разом з готівкою та коштами на банківських рахунках (безготівкою). На відміну від останніх, електронні гроші не потребуватимуть посередників (таких як банки або небанківські фінансові організації), а будуть прямими зобов’язаннями центрального банку (як і готівка), хоча існуватимуть у цифровій формі.

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Україна була однією з перших держав світу, які почали тестувати власні CBDC. У вересні-грудні 2018 року провели перші практичні випробування. Тоді спільно з компаніями-партнерами проєкту НБУ створив ціле середовище функціонування е-гривні, у якому користувачі — працівники Нацбанку — могли переказувати один одному кошти, поповнювати рахунок мобільного тощо.

В межах пілотного проєкту випустили 5443 е-гривні. З ними проведено 208 операцій переказу між е-гаманцями, 82 — поповнення, 42 — обміну е-гривень на безготівкові гроші, 40 — донатів та 19 — поповнення мобільного рахунку (оператора LifeCell).

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