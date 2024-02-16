Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі

Фінтех і Картки
129
Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі
Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі
Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.
Про це повідомив голова Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у подкасті «Хроніки економіки».

Коли проведуть пілотний проєкт

«Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків», — повідомив Поддєрьогін.
За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.
Читайте також
Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати другий пілотний проєкт з використання е-гривні НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.
У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші. «Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити людей, ми не плануємо», — додав Поддєрьогін.

Мета експерименту

За його словами, мета другого експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні. В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн.
Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.
Читайте також
Перший експеримент із застосування е-гривні НБУ провів у 2018 році, ставши одним із перший центральних банків у світі, котрі почали тестувати використання цифрових грошей. В межах першого пілотного проєкту Нацбанк випустив 5443 е-гривні, якими користувалися лише працівники регулятора.
Загалом тоді було здійснено 208 операцій переказу між е-гаманцями, 82 операції поповнення цих гаманців, 42 операції обміну е-гривень на безготівкові гроші, 40 операцій переказів для потреб бійців, які воювали на Донбасі та 19 операцій поповнення мобільного рахунку (оператора LifeCell).

Довідка Finance.ua:

  • у 2022 році Національний банк презентував проєкт концепції цифрової гривні, яка покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати в цьому готівкову та безготівкову форму гривні;
  • використання е-гривні, переконаний НБУ, має бути зручним та доступним для всіх верств населення, бізнесу, держорганів тощо.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.