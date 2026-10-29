monobank попереджатиме про причини відхилення платежів за підписками

У monobank з’явилися попередження про причини, через які можуть не проходити автоматичні платежі за підписками. Користувачі бачитимуть їх у виписці під карткою та зможуть одразу перейти до відповідних налаштувань.
Щоб усунути проблему, достатньо натиснути на відповідне попередження в застосунку monobank. Після цього відкриється потрібний розділ налаштувань, де можна змінити встановлені обмеження.
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При цьому банк не змінюватиме налаштування автоматично. Користувач сам вирішуватиме, чи дозволяти платіж, чи залишити чинні обмеження.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що monobank запустив нову функцію, яка дає змогу прикріплювати файли до окремих транзакцій. Тепер користувачі можуть додавати до платежу фотографію чека, квитанції або будь-який інший файл. Він зберігатиметься разом із транзакцією та буде доступний для перегляду в деталях операції.