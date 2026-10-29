monobank попереджатиме про причини відхилення платежів за підписками

Причин відхилення платежу може бути декілька

У monobank з’явилися попередження про причини, через які можуть не проходити автоматичні платежі за підписками. Користувачі бачитимуть їх у виписці під карткою та зможуть одразу перейти до відповідних налаштувань.

Про це повідомляє Кошт.

Чому можуть не проходити платежі за підписками

Причин відхилення платежу може бути декілька:

недостатньо коштів на картці;

вичерпаний інтернет-ліміт;

налаштування безпеки, які блокують транзакцію.

Щоб усунути проблему, достатньо натиснути на відповідне попередження в застосунку monobank. Після цього відкриється потрібний розділ налаштувань, де можна змінити встановлені обмеження.

Керуйте своїми витратами просто та ефективно за допомогою дебетової картки. Обрати оптимальний варіант для себе завжди можна на Finance.ua

При цьому банк не змінюватиме налаштування автоматично. Користувач сам вирішуватиме, чи дозволяти платіж, чи залишити чинні обмеження.