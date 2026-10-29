Банки можуть тимчасово блокувати вихідні операції за рахунками ФОПів, якщо підприємець не може підтвердити походження коштів, різко збільшує обороти або проводить нетипові платежі.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Фінансового клубу» на тему «Що банки можуть запропонувати ФОПам: можливості чи нові обмеження?».

Ідея Банку Марини Голованової, однією з причин блокування операцій може бути суттєве перевищення заявлених або очікуваних оборотів без підтверджувальних документів. За словами директорки департаменту по роботі з бізнес-клієнтамиоднією з причин блокування операцій може бути суттєве перевищення заявлених або очікуваних оборотів без підтверджувальних документів.

«Фінмоніторинг — це біль кожного бізнесу. Якщо йде перевищення оборотів і клієнт не надає підтверджувальних документів, блокується рахунок на вихідні операції. По-друге, якщо є підозра щодо перевищення більше ніж удвічі тих самих оборотів і клієнт не підтверджує контрактами, звідки ці кошти, теж блокуються операції», — каже Марина Голованова.

Банк також звертає увагу на дроблення платежів та інші операції, які можуть свідчити про нетипову діяльність. Для підтвердження походження коштів підприємець може надати контракти, рахунки-фактури, виписки з інших банків або договір оренди.

У ПриватБанку наголошують, що фінансовий моніторинг спрямований передусім на виявлення незаконних операцій, відмивання коштів та використання рахунків підставними особами. наголошують, що фінансовий моніторинг спрямований передусім на виявлення незаконних операцій, відмивання коштів та використання рахунків підставними особами.

«На що банки найчастіше реагують? На нетиповість операцій. Наприклад, дуже велике надходження або ситуація, коли певний час ФОП не працював, а тут раз — і відразу поновилася діяльність на великі суми», — каже керівник департаменту мікробізнесу ПриватБанку Антон Переяславець.

За його словами, посилення контролю за окремими категоріями ФОПів пов’язане, зокрема, з поширенням схем з використанням дропів та компаній-оболонок. Окремим тригером є значний обсяг операцій із готівкою. Водночас нетипова операція сама по собі не означає припинення обслуговування клієнта.

Якщо банк запитує додаткові пояснення, підприємець має пояснити характер своєї діяльності та причину проведення конкретної операції. За словами Антона Переяславця, після надання достатніх пояснень операції можуть бути швидко розблоковані. «Щодо новостворених ФОПів, то більш ніж 80% відкриттів рахунків відбуваються без жодного питання, бо ми розуміємо, який бізнес відкривається і якою буде діяльність. Близько 14% припадає на додаткові питання. І 90% із цього обсягу клієнтів відповідають, пояснюють, що це за діяльність, і далі продовжують її вести», — розповів Антон Переяславець.

Банк перевіряє не лише підприємця та його бізнес, а й контрагентів, яким ФОП здійснює платежі. У ПриватБанку клієнт може заздалегідь перевірити через спеціальний сервіс, чи може операція з конкретним контрагентом викликати додаткові запитання.

клієнтів Кредобанку Адам Ожеховський зазначає, що українська модель фінансового моніторингу відрізняється від підходів, які він бачив у європейських банках. Виконавчий директор напряму індивідуальнихзазначає, що українська модель фінансового моніторингу відрізняється від підходів, які він бачив у європейських банках.