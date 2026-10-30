НБУ планує змінити правила використання електронних грошей

Національний банк України планує оновити вимоги до використання електронних грошей. Зміни мають привести українське законодавство у відповідність до європейських вимог щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідний проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними» регулятор виніс на громадське обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 11 листопада 2026 року включно.

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Чому НБУ хоче змінити правила обігу електронних грошей

Необхідність оновлення регулювання пов’язана з євроінтеграційним курсом України та потребою імплементувати в національне законодавство положення статті 12 Директиви Європейського Союзу 2015/849.

Цей документ встановлює вимоги щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання коштів і фінансування тероризму.

Крім того, запропоновані зміни враховують положення статті 82 Закону України «Про платіжні послуги».

Як зміняться умови використання передплачених карток

Так, планується оновити встановлені умови використання припейд-картки користувачем — фізичною особою, щодо якого емітентом електронних грошей не здійснено належної перевірки.