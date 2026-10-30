НБУ планує змінити правила використання електронних грошей

Національний банк України планує оновити вимоги до використання електронних грошей. Зміни мають привести українське законодавство у відповідність до європейських вимог щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Чому НБУ хоче змінити правила обігу електронних грошей
Необхідність оновлення регулювання пов’язана з євроінтеграційним курсом України та потребою імплементувати в національне законодавство положення статті 12 Директиви Європейського Союзу 2015/849.
Цей документ встановлює вимоги щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання коштів і фінансування тероризму.
Крім того, запропоновані зміни враховують положення статті 82 Закону України «Про платіжні послуги».
Як зміняться умови використання передплачених карток
Так, планується оновити встановлені умови використання припейд-картки користувачем — фізичною особою, щодо якого емітентом електронних грошей не здійснено належної перевірки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни мають удосконалити відповідні процедури та підвищити безперервність і надійність роботи платіжної інфраструктури України.