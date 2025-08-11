Скільки коштуватимуть 100 доларів та євро: прогноз експерта на тиждень — Finance.ua

Скільки коштуватимуть 100 доларів та євро: прогноз експерта на тиждень Сьогодні 11:00 — Валюта

Скільки коштуватимуть 100 доларів та євро: прогноз експерта на тиждень

Курс євро в Україні з 11 по 17 серпня все ще може створювати ситуативно «сенсації». При цьому українцям не варто очікувати цього тижня якихось істотних змін.

Такий коментар дав Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, пише УНІАН

Ситуація для євро і долара розвиватиметься по-різному.

Курс долара в Україні до 17 серпня перебуватиме в коридорі 41,6 — 42 гривні на міжбанку та 41,65 — 42,2 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 17 серпня коштуватиме 4165 — 4220 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41650 — 42200 гривень.

Також багатьох українців цікавить, скільки 500 дол в грн. З огляду на прогноз за курсом долара, то варто розраховувати на суму від 20825 до 21100 гривень. Якщо ж є потреба знайти відповідь на питання: «Скільки 2.000 доларів буде в гривнях?», то не важко порахувати. Знадобитися від 83300 до 84400 гривень.

Курс євро

Щодо євро, то банкір спрогнозував, що валюта перебуватиме в межах 48 — 49 гривні на міжбанку та 48 — 49,5 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях коштуватимуть 4800 — 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 — 49500 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України з 6 серпня впровадив черговий пакет пом’якшення валютних обмежень. Цей пакет враховує запити бізнесу.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Наш контакт із бізнесом — постійний. Намагаємося бути на одній сторінці та розуміти його найнагальніші потреби, щоб узгодити їх із нашими можливостями», — сказано в повідомленні.

За його словами, ключовий напрям «звичайної» частини лібералізації — репатріація дивідендів.

«Чуємо бізнес та розширюємо часовий період, за результатами діяльності в якому компанії можуть перераховувати дивіденди. Ще вчора це був період з 1 січня 2024 року. Тепер — з 1 січня 2023 року», — пояснив Пишний.

Довідка Finance.ua:

Як пишуть аналітики ICU, Національний банк зберігає коливання курсу гривні до долара США незначними та, користуючись відсутністю пікових покупок валюти, зменшує інтервенції.

Наприкінці липня дефіцит валюти на ринку скоротився на третину — до $342 млн. Завдяки цьому НБУ зменшив інтервенції на 21% до $640 млн — трошки більше середньотижневого обсягу за час повномасштабної війни.

