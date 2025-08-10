НБУ пояснив, які долари банки зобов’язані приймати — Finance.ua

НБУ пояснив, які долари банки зобов’язані приймати
Як пояснили в НБУ, в Україні банки та обмінні пункти зобов’язані приймати до обміну всі справжні іноземні банкноти, незалежно від:
- року випуску,
- дизайну,
- номіналу.
Головна умова — справжність банкноти має бути підтверджена за допомогою детекторів або лічильників.
Також дозволяється обмін пошкоджених чи зношених банкнот через процедуру інкасо. У такому випадку може стягуватись комісія.
Банки не мають права:
- відмовляти в обміні справжніх банкнот;
- встановлювати обмеження за роком випуску чи номіналом;
- не інформувати клієнтів про правила інкасо.
Усі установи, що здійснюють обмін, повинні розмістити у видимому місці перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи на інкасо
Екперти вважають, що тепер сприятливий час для вкладання вільних коштів у валютні інструменти.
«Серпень — місяць початку щорічної девальвації гривні, — говорить Андрій Шевчишин. — Тому, поки ринок спокійний, варто „підбирати“ долари, тобто не купувати їх для спекуляцій, а поступово накопичувати, розраховуючи на подальше зростання курсу. Щодо придбання євро наразі пораду дати важко, бо ситуація, куди у серпні піде курс, невизначена. Можна ризикнути — можна зробити паузу».
Експерт Андрій Забловський радить купувати як готівкові долари, так і євро. За його словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі — рік і більше — євровалюта у будь-якому разі коштуватиме дорожче, ніж тепер.
