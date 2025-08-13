Що буде з курсом долара, інфляцією і тарифами у 2025 році — думка експерта ICU
У 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без «друку» гривні покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року.
Про це розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, пише РБК-Україна.
«Оскільки війна є вкрай витратною, то підтримка партнерів є критичною. У випадку зниження зовнішньої допомоги, й без того слабке економічне зростання може змінитися на падіння», — сказав він.
Щодо інфляції
Прогноз ICU — 8.2% (рік до року) на кінець 2025 року. Але його погіршили з 7.6% через слабший урожай.
Курс гривні до долара
До кінця 2025 року очікується курс на рівні близько 42,6 гривень за долар, а валютні резерви — понад 55 млрд доларів. Це дає Нацбанку достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань.
Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, курс можна буде втримати стабільним і в наступному році, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40−45 млрд доларів.
Податки та тарифи
Уряд продовжить утримувати низькі тарифи на комунальні послуги, і в умовах повномасштабної війни суттєвого їх зростання не очікується — це додатково стримує інфляційний тиск.
Водночас податкове навантаження, ймовірно, поступово зростатиме. Цдеться не обов’язково про підвищення ставок, а швидше про розширення бази оподаткування та посилення збору податків, адже фіскальний дефіцит має скорочуватися.
Прогнози
Прогноз ICU на 2025 рік:
- зростання ВВП на 2.5%,
- на 2026 — 2.8%.
«Ми не очікуємо настільки поганих сценаріїв, щоб говорити про падіння на 5% чи більше" — рузюмувава він.
